Nike Kyrie 6 Bred : un petit cadeau bienvenu pour se réconcilier avec ses coéquipiers ?

Ça y est, il est de retour ! Après deux mois d’indisponibilité à regarder Spencer Dinwiddie mener la barque des Nets, Kyrie Irving est de retour (dans les médias aussi d’ailleurs…). Et quoi de mieux qu’un nouveau coloris de sa dernière signature shoes pour fêter ça ? Les Nike Kyrie 6 Bred sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

On vous avait déjà parlé de la prochaine sortie de 12 coloris pour la Kyrie 6 dans le cadre de la Pre Heat collection qui fera la part belle à douze régions du monde particulièrement chères au briseur de cheville. La version Bred ne fait pas partie de ce package et vous permettra donc d’élargir un peu plus votre gamme des chaussures de l’oncle André. Au menu cette fois-ci ? Rien que du classique avec un mélange de rouge, de gris et de noire comme sur la Air Jordan 4 qui a été la première à arborer ce coloris devenu mythique chez Jordan Brand depuis. Car pour ceux qui débarquent à l’instant, le Swoosh et JB sont maqués depuis le début. Ça, c’était pour les lapins de trois semaines mais revenons-en à nos moutons. Une empeigne noire, un strap toujours bien présent et du rouge vif au niveau du talon pour cette nouvelle déclinaison des K6 avec leur semelle agressive reconnaissable entre mille. Le logo KI est bien présent en gris sur la languette alors que les yeux sont eux à nouveau grands ouverts sur le talon.

La fiche :

La grande-sœur : la Air Jordan 4, source d’inspiration depuis plus de 30 ans.

On les imagine déjà à ses pieds : Kyrie Irving lors du All-Star Game où tous les haters ne veulent pas le voir cette année.

L'occasion parfaite pour les porter : ce qui est bien avec ce coloris, c'est qu'il passe absolument avec tout. Un basique comme ils disent chez Zara.

On aime : avec le coloris Bred, impossible de trouver une fausse note.

On aime moins : ça sert à rien de gratter, on a dit que c'était impossible.

Les Nike Kyrie 6 Bred sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Et contrairement à la collection Pre Heat elles seront accessibles tout autour du globe. Quand c’est quali, autant les partager avec le plus de monde possible, non ?

