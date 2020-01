Preview Bucks – Celtics : attention si vous vous levez pour le match, autant de vert de bon matin ça pique les yeux

C’est du côté du Fiserv Forum de Milkaukee que se jouera cette nuit le match entre les Bucks et les Celtics. Un match entre l’équipe qui marche sur l’Est depuis le début de saison et une autre qui aimerait… lui faire un peu peur.

Les C’s réalisent une saison pour le moins intéressante mais dont quelques détails restent néanmoins à peaufiner en vue des Playoffs, tout à fait normal pour une équipe qui reste finalement assez jeune dans sa construction et sur la CNI. Les hommes de Brad Stevens auront en tout cas à cœur cette nuit de bien faire contre un collectif qu’ils connaissent par coeur et qu’ils ont l’habitude de rencontrer lors de la posteason. Petite carotte supplémentaire ? Avec une victoire ce soir, la franchise du Massachusetts reviendrait à égalité avec le Heat pour la seconde place. Une place importante s’ils veulent retrouver, au meilleur des cas, les Daims en finale de Conférence. De plus, il faudra faire oublier la déconvenue de la veille face au GOAT du Michigan. Car perdre à la maison face à Detroit ça doit quand même hier mettre un petit coup à l’égo. An noter que Jayson Tatum n’était pas là à cause d’un genou qui grince mais il pourrait par contre jouer ce soir. Conseil d’ami : suivez les injury reports pour votre TTFL.

Deux mots pour la saison des Bucks quand même ? Tout. Roule.

Vous avez apprécié cette analyse fine ? Tant mieux, reprenons. Les deux franchises se sont déjà rencontrées une fois au tout début de saison. C’était fin octobre et alors que la franchise du Wisconsin menait tranquillement par 19 points d’écart à la mi-temps elle s’inclinera finalement au terme des 48 minutes de jeu. Oups. Est-ce les Celtes qui se sont repris après un début de match bien affreux ou un choke des hommes de Mike Buldenholzer ? Un peu des deux mon capitaine. Les potes de Kemba Walker avaient récupéré le momentum au retour des vestiaires et en ont profité jusqu’à la fin de la rencontre. Toutefois, le match était à Boston et ce sont deux équipes très performantes à domicile, à l’image d’ailleurs de la série de Playoffs en 2018 où Beantown ne s’était qualifié que lors du Game 7 avec chacune des équipes s’imposant tour à tour à domicile.

Si vous devez absolument regarder un match ce soir, il est possible que ce soit celui-ci. Cependant, si le Knicks-Suns vous attire et que vous craquez on ne pourra pas vous en vouloir. Au pire, vous regardez le premier quart de New York et vous décalez à 2 heures sur le match entre les deux équipes les plus écolos de la Ligue ?