Dereck Lively II intouchable chez les Mavericks

À environ trois semaines de la NBA Trade Deadline, on sait que les Mavericks cherchent à se renforcer sur les ailes pour apporter du soutien à Luka Doncic et Kyrie Irving. Mais ne comptez pas sur eux pour inclure Dereck Lively II dans un quelconque package.

Dereck Lively II n’a eu besoin que d’une demi-saison pour gagner le statut d’intouchable à Dallas.

Dans son dernier point rumeurs, l’insider d’HoopsHype Michael Scotto a été clair : le pivot rookie des Mavericks “n’est pas à vendre”. C’est précisément le message envoyé par les Mavs au reste de la NBA dans les différentes discussions de transfert.

The Mavs have reportedly made Dereck Lively II untouchable despite receiving trade interest from "rival teams."

Lively II is averaging 8.9 points, 7.8 rebounds, and 1.4 blocks per game, continuously proving he is a vital piece for Dallas' success.https://t.co/nOuzefnIvS

— Noah Weber (@noahweber00) January 18, 2024

Dereck Lively II intouchable, on ne peut pas dire que ça nous surprend. On se demande même comment des équipes ont osé tâter le terrain quand on sait à quel point le pivot a la cote dans le Texas.

Avec 8,9 points, 7,8 rebonds et 1,4 contre de moyenne à plus de 73% de réussite au tir, le rookie de 19 piges – drafté en 12e position – s’est imposé comme le pivot titulaire des Mavs. Mieux, il dépasse les espoirs placés en lui avec un développement bien plus rapide qu’attendu au moment de son arrivée à Dallas : Lively pèse au rebond, il se bat dans les raquettes des deux côtés du terrain, et ses qualités athlétiques font de lui la menace aérienne qu’attendait Luka Doncic. En résumé, le rookie est l’une des raisons de la première partie de saison réussie de Dallas (malgré les bobos), qui possède un bilan de 24 victoires – 18 défaites à l’heure de ces lignes.

🚨Il y a 5 forwards à la bataille actuellement sur le marché :

Jerami Grant

Dorian Finney Smith

PJ Washington

Andrew Wiggins

Kyle Kuzma

Dallas et Sacramento souvent mentionnés.

DFS a le + de chance de bouger, Jerami pas de rush à Portland, Kuzma les Wizards veulent du pick. pic.twitter.com/MsURe7MPNG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2024

Dans le but de rendre son frontcourt plus dynamique, les Mavericks pourraient par contre sacrifier des joueurs comme Josh Green, Jaden Hardy ou encore Grant Williams, avec potentiellement du capital draft.

Source texte : HoopsHype