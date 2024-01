Dejan Milojevic, à jamais l’homme qui a découvert Nikola Jokic

Décédé tragiquement cette semaine suite à une crise cardiaque, Dejan Milojevic était un coach très respecté à travers la NBA mais surtout en Serbie, son pays natal. Et pour cause, il restera à jamais celui qui a découvert Nikola Jokic.

Avant d’être champion NBA en tant qu’assistant coach chez les Warriors, avant de faire partie du staff de l’équipe nationale serbe, avant même de remporter le Championnat du Monténégro sur le banc de Budućnost, Dejan Milojevic était l’entraîneur du KK Mega Basket entre 2012 et 2020.

Le KK Mega Basket ?

Vous avez probablement déjà entendu ce nom. Pour rappel, c’est dans ce club basé à Belgrade qu’un certain Nikola Jokic a fait ses gammes avant de devenir le meilleur joueur du monde.

Dejan was very important person in the development of Nikola Jokic. As a player, Dejan was an unconventional star. The Serbian Charles Barkley.

Perhaps that’s why he was the first to truly see greatness in Jokic. He helped mold him into the mvp of the Adriatic league in 2015. https://t.co/AGvQi3sH4t pic.twitter.com/IsgFgsxkDv

— Adam Mares (@Adam_Mares) January 17, 2024

Entre 2012 et 2015, Dejan Milojevic et Nikola Jokic ont bossé ensemble au KK Mega Basket. Le premier commençait alors sa carrière d’entraîneur après avoir brillé en tant que joueur pendant une bonne quinzaine d’années, remportant notamment le titre de Champion d’Europe en 2001 avec la Serbie-et-Monténégro. Quand au second, il commençait sa carrière de joueur professionnel du haut de ses 17 ans.

Le début d’une belle aventure sportive. Le début d’une belle aventure humaine surtout.

Dès les premiers entraînements, Dejan Milojevic a vu en Nikola Jokic “un joueur spécial”, pour reprendre ses mots. Cela peut paraître un peu cliché dit comme ça, mais dites-vous que Dejan voulait faire de Jokic le pivot titulaire du Mega Basket en Playoffs avant même qu’il n’ait prouvé quoi que ce soit. Autant dire qu’il croyait beaucoup plus en Nikola que certains de ses collègues.

Ce qui a immédiatement tapé dans l’œil de Milojevic, c’est la créativité et l’audace de son nouveau protégé. Des qualités rares, qui ont forcé Dejan à être indulgent avec Niko quand ce dernier envoyait des passes aveugles… en tribunes.

“Il faisait beaucoup d’erreurs quand il était jeune. Il faisait toutes ces passes improbables, et ça me rendait fou. Mais j’ai vu quelque chose de magnifique (en lui), donc je ne voulais pas qu’il se concentre sur ses erreurs. J’ai laissé passer ces choses pour qu’il puisse apprendre et grandir.” – Dejan Milojevic

Peut-être que Dejan Milojevic, qui jouait également pivot en son temps et qui brillait par son footwork, s’est reconnu en son jeune joueur. Peut-être que Dejan, qui était considéré à l’époque comme le “Barkley serbe” pour sa capacité à dominer les raquettes malgré sa petite taille (2m01), a toujours eu un faible pour les joueurs atypiques. En tout cas une chose est sûre : Nikola Jokic a appris, et il a grandi.

Durant la saison 2014-15, juste après avoir été drafté par les Nuggets en 41e position, Jokic a explosé au sein de l’Adriatic League : 15,4 points, 9,3 rebonds et 3,5 passes de moyenne sur l’ensemble de la campagne, ce qui a fait de Nikola le meilleur rebondeur de la ligue, le meilleur prospect, et surtout le MVP. Le travail réalisé sous Milojevic, qui a notamment poussé Jokic à bosser sa condition physique et son jeu de jambes, a payé.

Et la suite, on la connaît.

Pendant que Nikola Jokic gravissait les échelons un par un en NBA jusqu’à devenir le meilleur pivot du monde, Dejan Milojevic gardait un œil attentif sur l’ascension du Joker. D’abord depuis la Serbie, où il a coaché pendant près d’une décennie, puis en tant qu’assistant coach chez les Warriors où Coach Milojevic a notamment croisé MVP Jokic lors des Playoffs 2022. Au cours de tout ce temps, les deux échangeaient régulièrement des textos pour prendre des nouvelles, parlant basket bien sûr mais aussi et tout simplement de la vie. Parce qu’au final, leur relation dépassait largement les quatre lignes du parquets.

Quand la carrière de Dejan Milojevic a été honorée en Serbie en 2020, Nikola Jokic était évidemment là. Avant chaque match entre Golden State et Denver ces dernières années, les deux se retrouvaient pour discuter pendant quelques minutes. Quand ils en avaient l’occasion, ils mangeaient même un bout ensemble.

C’est dire à quel point Dejan et Niko étaient proches.

Dejan Milojević, coach assistant chez les Warriors, et ancien entraîneur de Nikola Jokic est décédé.

On a une pensée pour Niko, et pour @DubNationFr pic.twitter.com/96JSZbHbzq

— Nuggets France-2023 NBA CHAMPIONS (@NuggetsFra) January 17, 2024

Mort subitement d’une crise cardiaque le 17 janvier lors d’un dîner d’équipe avec les Warriors, Dejan Milojevic n’est plus. Mais il restera pour toujours celui qui a découvert Nikola Jokic et le premier qui a vraiment cru dans le potentiel du Joker. Sans Dejan, Jokic ne serait probablement pas le MVP des Finales en titre. Sans Dejan, Nikola ne serait peut-être pas devenu le franchise player des Nuggets. Sans Dejan, peut-être qu’on ne connaîtrait même pas Nikola Jokic.

RIP, Dejan Milojevic (1977 – 2024).

Sources texte : ESPN, DNVR Sports