Jordan Clarkson (Jazz) intéresserait les Knicks !

Les Knicks sont une des franchises les plus actives sur le marché des transferts. Après avoir déjà récupéré OG Anunoby, la Grosse Pomme est d’humeur dévorante et serait aussi intéressée pour récupérer Jordan Clarkson en provenance du Jazz.

Le trade effectué par les Knicks leur a permis de récupérer un ailier très fort mais ils ont dû lâcher Immanuel Quickley (et R.J. Barrett) dans la balance. La perte d’un ball handler en sortie de banc leur a fait mal. Ils seraient donc à la recherche d’un remplaçant à IQ, et New York serait charmé par les tresses de Jordan Clarkson pour booster ce secteur.

Marc Stein: “…Word is the Knicks have a level of interest in Utah’s Jordan Clarkson as well as a trio of guards they’ve been linked to previously: Portland’s Malcolm Brogdon, Charlotte’s Terry Rozier & Detroit’s Alec Burks…” More trade buzz from Stein: https://t.co/VdrZCXzslK pic.twitter.com/lvQn0uDRcV

Le Jazz va très bien en ce moment. Une forme symbolisée par les perfs de Jordan Clarkson, qui tourne à 18 points et 5 passes de moyenne. Certes, les pourcentages au tir sont pas ouf (42% dont 31% de loin) mais ce n’est pas ça qui lui est demandé… On n’attend pas de JC qu’il soit très efficace, on attend qu’il get buckets en sortie de banc et ça tombe bien puisque c’est son domaine de prédilection. Pas de temps d’adaptation pour ce genre de joueur qui aura toujours le même style, débloquera toujours autant de situations. Si Jalen Brunson sort, il pourrait donc y avoir un autre porteur de balle créant du dynamisme dans l’attaque, ce qui peut renforcer cette équipe “orpheline” du rôle de Quickley.

Le deal pourrait être centré autour de Quentin Grimes et Evan Fournier. De quoi nous ravir puisque Vavane sortirait du bourbier dans lequel il est…

