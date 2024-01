S’il reste encore trois semaines avant la NBA Trade Deadline, les Knicks ont déjà frappé un gros coup avec le transfert d’OG Anunoby. La franchise new-yorkaise chercherait désormais à échanger l’arrière Quentin Grimes, potentiellement en compagnie d’Evan Fournier ?

Toujours abonné au banc de touche, Vavane continue d’attendre ce transfert qui le libérerait de cette situation très inconfortable aux Knicks. L’arrière français n’a pas été impliqué dans le récent trade d’Immanuel Quickley et R.J. Barrett contre OG Anunoby, mais ce n’est peut-être que partie remise.

D’après Fred Katz de The Athletic, les Knicks cherchent aujourd’hui à transférer l’arrière Quentin Grimes dans le but de récupérer un créateur supplémentaire sur les lignes arrières, où c’est un peu faiblard derrière Jalen Brunson. Le rapport avec Fournier ? Le Frenchie – sous un contrat expirant à 19 millions de dollars – pourrait faire partie d’un package avec Grimes selon l’insider.

Quentin Grimes and Evan Fournier together creates roughly $21 million for the Knicks to play around with ahead of the trade deadline. Along with their stash of draft picks, New York has the capability to bring in another impactful player in addition to OG Anunoby. https://t.co/2sYThdUqNz

Autre scénario mentionné par The Athletic : celui d’un package comprenant Evan Fournier et des picks de draft. Le contrat expirant d’Evan a de quoi séduire à travers la NBA, surtout si les Knicks y ajoutent du capital draft. Cela pourrait permettre à New York d’ajouter un joueur solide à son effectif, et à Fournier de trouver une nouvelle maison pour enfin rejouer au basket.

Dernier scénario possible, celui qu’Evan Fournier veut absolument éviter : les Knicks gardent Vavane jusqu’à la fin de la saison, puis activent leur team option (à 19 millions) lors de l’intersaison 2024 pour l’inclure dans un potentiel transfert pour une star (dans un package avec des choix de premier tour de draft). Cela signifierait qu’Evan squatte les bancs NBA pour le reste de la campagne 2023-24, tout ça alors qu’il a les Jeux Olympiques en ligne de mire…

Que ce soit dans un transfert avec Quentin Grimes, ou tout autre trade l’envoyant ailleurs qu’au Madison Square Garden, on croise les doigts pour qu’Evan Fournier trouve une porte de sortie avant la deadline du 8 février prochain.

Source texte : The Athletic