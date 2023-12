Les Knicks plus chauds que jamais pour transférer Evan Fournier ?

Ce n’est un secret pour personne : Evan Fournier n’a pas plus sa place chez les Knicks. Néanmoins, l’arrière français n’a toujours pas été transféré et continue de squatter le banc de Tom Thibodeau. Où en est-on dans ce dossier ? Par ici la dernière update.

Alors que de nombreux scouts, dirigeants et insiders NBA étaient réunis ces derniers jours à Orlando pour le G League Showcase, on a droit à de nombreuses rumeurs autour de potentiels transferts en vue de la trade deadline de février. Parmi les équipes qui font parler, il y a les New York Knicks, où évolue un certain Evan Fournier.

Avec la blessure du pivot Mitchell Robinson, la franchise new-yorkaise pourrait tenter de récupérer un intérieur afin de combler ce coup dur, d’après Jake Fischer de Yahoo Sports. Le rapport avec Evan ? Avec son contrat expirant à 19 millions de dollars, Fournier représente un candidat idéal pour être intégré dans un transfert et faciliter une telle transaction.

Mais le contrat de Fournier peut aussi représenter un point de départ pour un potentiel trade si l’on en croit l’insider Michael Scotto (HoopsHype). En effet, les Knicks s’activent pour voir si une équipe à la recherche de scoring et de shoot souhaite acquérir les services d’Evan.

“Les Knicks agitent le contrat expirant d’Evan Fournier comme une pinata à des enfants lors d’une fête d’anniversaire, pour voir si des équipes sont intéressées.”

The Knicks have "dangled Evan Fournier’s $18.86 million expiring contract like a pinata at a kid’s birthday party waiting for teams to take a swing," per HoopsHype's @MikeAScotto pic.twitter.com/yjWI1KszaE

— The Strickland (@TheStrickland) December 22, 2023

Si ça manque encore de concret, il ne fait aucun doute que le cas Fournier est à surveiller à l’approche de la trade deadline du 8 février prochain. Certes le Frenchie ne joue presque plus depuis un an mais il reste un joueur capable de marquer des points et d’envoyer quelques banderilles du parking.

On connaît quelques équipes qui auraient bien besoin d’un tel profil…

