Quelques mois seulement après avoir pris sa retraite de joueur, Udonis Haslem va être honoré comme il se doit par son équipe de toujours. Le 19 janvier prochain, le Miami Heat va en effet retirer le maillot de celui qui a représenté la franchise floridienne pendant deux décennies.

Si Dwyane Wade est le meilleur joueur de l’histoire du Heat, si LeBron James a brillé sous les couleurs de Miami, si Alonzo Mourning et Shaquille O’Neal ont permis à la franchise de changer de dimension, c’est sans doute Udonis Haslem qui est le plus grand représentant de la Heat Culture.

Le natif de Miami, qui a passé l’ensemble de ses 20 saisons NBA au Heat (record de franchise), a symbolisé plus que n’importe qui les valeurs de la franchise : travail, dureté, leadership, discipline, résilience, sacrifice… voici autant de termes qui sont automatiquement associés à UD. Alors certes, en matière de statistiques (7,5 points et 6,6 rebonds en carrière) et de palmarès individuel, Haslem n’a pas le CV de certains des plus grands joueurs ayant porté les couleurs de Miami, mais son impact s’est toujours ressenti, même quand il était abonné au banc en fin de carrière.

“J’ai hâte d’assister à la cérémonie. Il est le visage de notre culture et de nos valeurs. C’est pour ça qu’il est tellement respecté à travers la franchise, à travers tout le 305 (le code de la ville de Miami, ndlr.), il a tout fait sur comme en dehors des terrains.” – Erik Spoelstra, coach du Heat

Non drafté en 2002, Udonis Haslem a fait un détour du côté de Chalon-sur-Saône avant de rejoindre le Miami Heat en 2003 en compagnie d’un certain D-Wade. Il s’est progressivement imposé comme l’ailier-fort titulaire du Heat, lui qui a été associé à Shaquille O’Neal dans la raquette. Jouant un vrai rôle dans le titre de 2006, Haslem a par contre vu ses responsabilités baisser lors de l’ère Heatles avec LeBron, Wade et Chris Bosh, ce qui ne l’a pas empêché de répondre présent dans certains moments cruciaux. Il faisait partie des darons du vestiaire quand le Heat a réalisé le back-to-back en 2012 et 2013. Et il valait mieux ne pas le chercher quand il était sur le terrain.

Meilleur rebondeur de l’histoire de la franchise (5 791 rebonds en carrière) et triple champion NBA, Udonis Haslem va voir son numéro 40 monter au plafond de la salle le 19 janvier prochain, dans une soirée qui promet d’être mémorable.

