Udonis Haslem nommé vice-président du Heat !

Cinq mois après sa retraite, Udonis Haslem est déjà de retour au sein de l’organisation du Miami Heat. La légende de la franchise s’est vu confier le poste de vice-président.

Udonis Haslem a évolué 20 saisons sous les couleurs du Miami Heat pendant sa carrière de joueur. Néanmoins, lors des cinq ou six dernières, son temps de jeu était grandement limité et son rôle s’apparentait davantage à celui d’un mentor, d’un capitaine de vestiaire, de gardien de la Heat Culture.

Un rôle qu’il occupera désormais sans prendre l’un des 15 spots de l’effectif. Selon ESPN, Udonis Haslem est devenu le vice-président en charge du développement au Heat. En d’autres termes, il sera chargé d’entourer et de mentorer les joueurs du Heat, mais aussi de l’équipe de G-League à Sioux Falls. Enfin, il lui sera demandé de représenter l’organisation au sein de la communauté.

OG is now a VP! UD has joined the front office as Vice President, Basketball Development – responsibilities including being a resource to the coaching staff, mentoring both HEAT & Skyforce players as well as representing the organization in the community & in business endeavors. pic.twitter.com/yt7qEJ5TRn

Le retour de Haslem au Heat n’était qu’une question de temps. Ces dernières semaines, c’était presque un secret de polichinelle puisque le meilleur rebondeur de l’histoire de la franchise avait été aperçu lors de plusieurs entraînements.

Si l’on voulait être taquin, nous pourrions dire que la seule différence entre son nouveau rôle et ce qu’il faisait ces cinq dernières saisons est qu’il va être autorisé à dépasser les 10% de masse graisseuse, mais vous nous connaissez, être taquin n’est pas notre genre.

Udonis Haslem est déjà de retour au Heat ! Mr 305 va endosser une nouvelle casquette avec sa franchise de cœur, celle d’un dirigeant. La Heat culture a encore de beaux jours devant elle.

Source texte : ESPN