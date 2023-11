C’est une tradition de chaque début de saison en NBA. On laisse passer une quinzaine de jours, histoire d’avoir un peu de matos, et puis on sort nos conclusions hâtives, celles qui vont beaucoup changer (ou pas) sur le reste de la saison. Direction la Conférence Est dans cette première vidéo. (celle de l’Ouest à retrouver ici)

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

Le classique du début de saison NBA est enfin là ! Après 2 semaines de compétition, l’heure est venue de sortir ses plus belles conclusions hâtives. Direction la Conférence Est, pour commencer. Les Sixers sont-ils meilleurs sans James Harden ? Les Bucks de Lillard et Giannis ça marche ou pas ? Jayson Tatum sera-t-il MVP ? Julius Randle ça suffit ? Washington, pire équipe de toute la NBA ? Sortez vos plus belles punchlines, faut qu’on en parle !

Vous connaissez la chanson, on monte le son et on s’installe peinard pour parler ballon orange. Et rendez-vous en avril pour rigoler fort (ou pas) en repensant à ces conclusions hâtives.