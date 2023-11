C’est une tradition de chaque début de saison en NBA. On laisse passer une quinzaine de jours, histoire d’avoir un peu de matos, et puis on sort nos conclusions hâtives, celles qui vont beaucoup changer (ou pas) sur le reste de la saison. Après l’Est, direction la Conférence Ouest.

Le classique du début de saison NBA est enfin là ! Après 2 semaines de compétition, l’heure est venue de sortir ses plus belles conclusions hâtives. Direction la Conférence Ouest, pour enchaîner. Dallas, ça joue le titre ? Les Kings de retour à la loterie ? Chet Holmgren ou Victor Wembanyama dans la course au rookie de l’Année ? Faut-il transférer Karl Anthony Towns ? Dillon Brooks, une signature au top pour les Rockets ? Sortez vos plus belles punchlines, faut qu’on en parle !

Fans des équipes de la Conférence Ouest, on vous attend dans les commentaires pour nous sortir vos meilleures conclusions hâtives sur ce début de saison. On en rigolera ensemble en avril prochain.