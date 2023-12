Transféré des Warriors aux Wizards cet été, Jordan Poole a fait son retour à Golden State cette nuit. Et même si l’aventure s’est mal terminée dans la Baie de San Francisco, l’arrière a reçu une belle ovation.

Non, la Dub Nation n’a pas oublié. Elle n’a pas oublié le rôle joué par Poole dans le titre remporté en 2022. Elle n’a pas oublié la belle ascension du bonhomme, passé de la G League à un joueur tournant à 20 points de moyenne en NBA. Elle n’a pas oublié toutes ces “Poole Party” qui ont fait chavirer le Chase Center.

Vidéo hommage, ovation, échange de maillots, accolades, signature d’autographes… pas de doute c’était une soirée “spéciale” pour Jordan.

“C’était super cool, vraiment spécial. Merci à la Dub Nation. Peu de gens peuvent dire qu’ils ont remporté une bague ici. C’est vraiment cool. C’est quelque chose dont je me souviendrai.” – Poole

L’arrière a reçu un magnifique accueil de la part de son ancien public, qui a donc préféré retenir les grands moments vécus avec JP plutôt que la fin en queue de poisson après l’épisode Draymond Green. Sur le terrain ? Jordan Poole a fait du Jordan Poole : 25 points en 27 minutes à 7/21 au tir (3/12 à 3-points) et 8/9 aux lancers-francs, avec une nouvelle défaite au bout pour ses Wizards. Mais peu importe le résultat, l’essentiel est ailleurs.

“C’était super. La vidéo et l’ovation pour Jordan, c’était le highlight du match pour moi” a déclaré l’entraîneur des Warriors Steve Kerr. “C’est vraiment mérité pour tout ce qu’il a fait pour notre franchise, nos fans, nos joueurs et nos coachs, et le travail qu’il a réalisé pour devenir un membre clé d’une équipe allant au titre.”

Au vu du marasme qui règne actuellement à Washington, cette soirée du 22 décembre 2023 restera probablement comme le meilleur moment de la saison pour Jordan Poole.

Le retour de Jordan Poole en images

