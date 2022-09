C’est l’heure du Media Day, le petit point annuel entre les joueurs et la presse au moment de la reprise, ce qui veut dire que le retour sur les parquets approche pour les joueurs NBA. Résolutions pour la nouvelle saison, objectifs à atteindre, session photo, petit point sur les équipes qui ont déjà fait leur rentrée.

Ce lundi 26 septembre, 26 des 30 franchises NBA seront sur le pont pour le Media Day. Mais c’est quoi au fait le Media Day ? Chaque année en début d’exercice, chaque équipe NBA effectue une sorte de « point presse ». Les joueurs répondent aux journalistes sur leurs objectifs personnels et collectifs pour la saison à venir, sur leurs progrès estivaux, ou des faits d’actualité qui ont pu marquer la franchise récemment. C’est un immanquable en NBA car c’est souvent là qu’on dégote quelques petites phrases savoureuses. Untel veut passer un cap en défense, un autre pense qu’il sera All-Star cette année, encore un autre se voit dans le Top 5 à son poste dans la Ligue etc etc. Seules 4 équipes sont pour le moment passées devant les médias. Que peut-on retenir pour chacune d’entre elles ?

Les Warriors

Honneur au champion en titre, Golden State. Les Warriors ont effectué leur rentrée hier et c’était donc l’occasion de poser avec le nouveau trophée acquis en juin dernier. Ce fut également l’occasion d’aller récupérer quelques infos sur les situations contractuelles des uns et des autres. Draymond Green, potentiellement free agent en 2023 s’il n’active pas son option, a notamment averti qu’il était peu probable qu’il signe un nouveau contrat d’ici le début de saison alors que Steph Curry a insisté sur le fait qu’il aimerait garder tout le monde le plus longtemps possible. Bref, bon courage Bob Myers.

Ils ont dit :

Steph Curry : « Il serait stupide d’essayer de nous dénigrer et de penser que les gens vont nous prendre au sérieux. Mais nous savons aussi qu’il y a beaucoup de choses à faire pour remporter un championnat et que ce n’est pas garanti chaque année, même si nous avons une grande fierté. Il faut juste travailler et montrer de la motivation. » [Sur Giannis qui a dit que Curry est le meilleur joueur du monde (voir section Bucks)] « J’apprécie le compliment. Cela ne va pas m’adoucir ou me faire devenir complaisant du tout, mais évidemment vous appréciez le respect de vos pairs. » Draymond Green : « Pour moi, chaque fois que je suis dans ma dernière année de contrat c’est une motivation. C’est comme ça que je l’aborde. » Klay Thompson : [Sur le niveau XXL de Stephen Curry malgré les années qui passent, ndlr] « Je pense qu’il peut le faire aussi longtemps qu’il le souhaite. Steph travaille tellement dur, il est en grande forme et il aime vraiment le jeu. Il est extrêmement compétitif. Donc, je pense que Steph peut le faire jusqu’à 40 ans. Son jeu est adapté à cela. Ce n’est pas un joueur de puissance, il est puissant mais évidemment son jeu est basé sur plus de finesse. Il le fera aussi longtemps qu’il le voudra ».

Les Bucks

Champion 2021, les Bucks ont perdu leur couronne l’an passé mais certainement pas leur ambition, à commencer par un Giannis Antetokounmpo qui a toujours aussi faim de victoires et de titres. Pour le reste, Khris Middleton a envoyé un petit message à sa direction en expliquant qu’il aimerait rester ici mais que tout ne dépend pas de lui. (Il lui reste une année de contrat plus une player option). Nouveau contrat à venir ? Sinon, petite séquence marrante avec le rookie MarJon Beauchamp qui avait ramené le toutou pour la rentrée.

MarJon’s dog Pluto is a star on Media Day. 🤩 pic.twitter.com/lYfPUho3Rk — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 26, 2022

Ils ont dit :

Giannis Antetokounmpo : « Je pense que le meilleur joueur du monde est celui qui est le dernier homme debout. C’est la personne qui emmène son équipe en finale, sur la ligne d’arrivée et qui l’aide à gagner le match. C’est comme ça que je le vois. Je crois que le meilleur joueur du monde est Steph Curry. » « J’ai un peu été jaloux de Golden State et de les voir faire une parade. Lorsque vous connaissez ce sentiment, vous savez ce qui vous est enlevé. »

Les Hawks

Les Hawks furent les premiers à passer devant les médias et ce Media Day a été synonyme de célébration puisque le 23 septembre, date de passage devant la presse, correspond également à l’anniversaire de John Collins ! 25 ans pour l’ailier-fort d’Atlanta. Cette rentrée des piou-pious a surtout été l’occasion de voir Dejounte Murray poser avec son nouveau maillot et donner ses premières impressions en tant que nouveau joueur de la franchise. L’ancien des Spurs a fait part de son impatience d’évoluer avec ses nouveaux coéquipiers, tout en rendant un hommage appuyé à un certain… LeBron James, pour son rôle de mentor auprès du jeune guard.

Ils ont dit :

Dejounte Murray : « Je suis juste excité. Nous avons beaucoup d’armes autour de nous, des gars qui peuvent faire un tas de choses. Ça commence sur le plan défensif et ça va se traduire sur le plan offensif, et ça va être excitant. » Trae Young : [sur Dejounte Murray, ndlr] « Il est bon dans tous les domaines. La défense, le scoring, les passes, les rebonds et le jeu, il est vraiment bon dans tous les domaines. Le fait d’avoir quelqu’un d’aussi compétiteur que moi, ça va être amusant. Je suis impatient de commencer à jouer. » [Sur ses ambitions pour la saison à venir, ndlr] « Cette année, je ne pense qu’à gagner un titre et rien d’autre. » Clint Capela : « Je veux être l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue cette année ».

Les Wizards

L’heure de la rentrée avait également sonné à Poudlard et les Wizards ont donc pu s’exprimer sur leurs objectifs cette saison. Bien évidemment, la course aux Playoffs sera dans toutes les têtes à D.C., même si la plupart des médias positionnent davantage Washington vers le play-in. Un pronostic qui ne peut que réveiller l’orgueil des joueurs. Bradley Beal qui va devoir justifier son immense contrat, la santé de Kristaps Porzingis, beaucoup de choses vont décider de la compétitivité des hommes de Wes Unseld Jr. cette saison.

Ils ont dit :

Bradley Beal : « J’ai l’impression que la pression est ce que vous en faites en tant qu’individu. Je suis le leader de l’équipe. Qu’on gagne ou qu’on perde, ce sera de ma faute. C’est sûr. Je suis d’accord avec ça. J’ai appris à l’accepter, et j’ai confiance en ça. Je préfère que vous me blâmiez plutôt que de blâmer quelqu’un dans ce vestiaire. » Kristaps Porzingis : « Honnêtement, j’aime ça… J’aime être dans cette position. J’aime qu’on doute de nous. Et je pense que nous allons faire une bonne année. » [Sur son classement dans le Top 100 d’ESPN pour la saison à venir, 86ème pour rappel, ndlr] « Je l’utilise comme de l’essence, comme de l’énergie. J’ai hâte de rappeler à tout le monde ce que je peux faire des deux côtés du parquet. » Kyle Kuzma : « Je crois que sur un terrain de basket, je peux tout faire. Pour moi, je pense que la prochaine étape est de rendre les autres meilleurs. LeBron James est celui qui le fait le mieux. Il m’a rendu meilleur, il a rendu les autres meilleurs. Si tu es sur le terrain avec lui, tu auras des tirs faciles. »

Pour ces quatre équipes, l’heure de la reprise a donc sonné et Hawks comme Wizards ont d’ailleurs déjà retrouvé les terrains, photos à l’appui (voir couverture). L’occasion de travailler les automatismes, de gagner sa place dans les quinze pour ceux qui cherchent un deal garanti ou encore de faire le point sur ceux qui pourraient bouger dans les prochaines semaines. Kemba Walker et Jae Crowder, dispensés de reprise, sont par exemple des candidats au départ du côté de Detroit et Phoenix.

4 équipes ont déjà effectué leur rentrée, les 26 autres suivront aujourd’hui et on fera évidemment un nouveau point sur les petites déclas qui tomberont tout au long de la journée. Belles promesses, ambitions pour l’année à venir, voilà qui s’annonce palpitant.