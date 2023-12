Arrivé à Washington durant l’intersaison en échange de Chris Paul, Jordan Poole revient pour la première fois ce soir au Chase Center de San Francisco, où il affrontera son ancienne équipe des Warriors.

Alors qu’il était considéré en début de saison comme l’un des grands favoris pour le titre de MIP, et même le “nouveau James Harden” pour certains (coucou Kevin Garnett), Jordan Poole déçoit beaucoup au sein du marasme Wizards. Néanmoins, alors qu’il est sur le point de revenir à Golden State ce vendredi, JP a sorti deux-trois perfs convaincantes cette semaine et voudra enchaîner contre les Warriors.

Connaissant bien le bonhomme, et surtout la volonté habituelle des joueurs de briller face à leur ancienne équipe, Steve Kerr s’attend à un grand Jordan Poole pour son retour.

“Je sais de quoi je parle car j’ai joué pour six équipes. À chaque fois que je rencontrais mon ancienne équipe, c’était une grosse soirée pour moi. Ce n’était pas de la rancœur, vous êtes juste naturellement motivé. […] En tant que coach, je m’assure de faire jouer des gars contre leur ancienne équipe car souvent ils jouent très bien. Donc je pense que Jordan (Poole) va arriver sur le terrain et très bien jouer face à nous.”

Depuis le transfert de Poole cet été, le coach des Warriors est resté en contact avec l’arrière des Wizards, échangeant occasionnellement quelques SMS. Malgré une fin en queue de poisson pour JP à Golden State, Kerr n’a pas oublié l’ascension de son ancien joueur dans la Bay Area, lui qui a aidé les Warriors à retrouver les sommets de la NBA avec le titre de 2022.

“Je déteste la manière dont ça s’est terminé pour Jordan ici, car il représente une grande success story. Pour nous comme pour lui, c’était un superbe mariage. Il nous a aidés à gagner un titre, on l’a aidé à devenir un champion et un gars qui a pu signer un gros contrat. C’était vraiment un succès. Mais je déteste la manière dont ça s’est terminé.” – Steve Kerr

La fin de l’histoire, on la connaît.

Juste avant la signature de son contrat XXL (128 millions de dollars sur quatre ans) en octobre 2022, Jordan Poole s’est pris une patate en pleine tronche par Draymond Green. Puis plus rien n’a jamais été pareil à Golden State. Alors que les Warriors ont connu des hauts et des bas durant la saison 2022-23, Poole a également fait preuve d’irrégularité avant de carrément se planter en Playoffs. Quelques semaines après l’élimination des Warriors, alors qu’il était considéré comme une pièce majeure du présent et du futur des Warriors, il s’est fait transférer à Washington contre Chris Paul.

À quelle réception aura-t-il droit pour son grand retour dans la Baie ce soir ?

Source texte : KRON4 / NBC Sports Bay Area

