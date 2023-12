Avec son profil unique, son talent, et sa capacité à réaliser des actions tout simplement uniques, Victor Wembanyama a tout ce qu’il faut pour enflammer les réseaux sociaux. Et cela se confirme à travers les chiffres.

Si LeBron James n’était pas de ce monde, Victor Wembanyama serait déjà le joueur le plus regardé sur les réseaux sociaux de la NBA.

Avec 508 millions de vues sur les différentes plateformes de la Ligue cette saison, Wemby est en effet deuxième du classement derrière l’indétrônable King. Victor n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits malgré les trop nombreuses défaites des Spurs, et son côté alien fait automatiquement de lui un must-watch.

Victor Wembanyama se retrouve devant des mecs comme Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. C’est dire le phénomène.

Six of the top 10 most-viewed players on NBA social this season to date will be in action on Christmas Day: pic.twitter.com/H4VI7QqLEs

— NBA Communications (@NBAPR) December 21, 2023

Wemby n’est pas le seul rookie à figurer dans le Top 10 puisque Chet Holmgren – autre freak des parquets – est neuvième du classement (122 millions de vues). Par contre, aucune trace des deux derniers MVP Joel Embiid et Nikola Jokic. On note aussi l’absence de Ja Morant, qui s’explique évidemment par sa suspension de 25 matchs. Le meneur star des Grizzlies, véritable machine à highlights, avait pris l’habitude de dominer ce classement.

