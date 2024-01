NBA – Le récap du jour : des news de Ben Simmons, Dwyane Wade généreux

La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Absent depuis début novembre à cause de son dos, Ben Simmons se rapproche lentement d’un retour. Il va accompagner les Nets dans leur road-trip sur la Côte Ouest. (Source : SNY)

Dwyane Wade a fait un don de 3 millions de dollars à l’université de Marquette, où il a évolué entre 2000 et 2003 avant de devenir une superstar au Miami Heat. L’objectif ? Soutenir le programme de lecture dédié aux enfants de Milwaukee durant l’été, aider les étudiants à faibles revenus, et permettre la construction d’un nouveau centre d’entraînement pour l’équipe de basket.

⚡ 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 ⚡

𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 Million Dollars

𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 Funds

𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 Times the Impact

𝗧𝗛𝗔𝗡𝗞 𝗬𝗢𝗨, #⃣3⃣!@DwyaneWade | @MarquetteMBB https://t.co/CN296nBLum

— Marquette University (@MarquetteU) January 15, 2024

Les Hawks ont engagé Chris Grant en tant que conseiller. Ce dernier, passé par les bureaux de Cleveland et San Antonio, était déjà à Atlanta entre 1996 et 2005.

Grant and the Hawks had conversations last season to join the front office but it did not work out at the time.

He worked for the Hawks from 1996-2005 before heading to the Cavaliers where he was an assistant GM (2005-2011) and GM 2011–2014.

— Lauren L. Williams (@WilliamsLaurenL) January 13, 2024

