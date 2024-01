NBA Trade Deadline 2024 : nos 5 transferts ! Apéro TrashTalk

Nous sommes à trois semaines de la NBA Trade Deadline, et forcément les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur le marché des transferts. L’occasion d’imaginer quelques scénarios maison dans un Apéro TrashTalk. Let’s go !

Le 8 février prochain, ce sera la TRADE DEADLINE en NBA ! Un moment phare de la saison, qui nous pousse forcément à envisager tout type de transfert. Pascal Siakam à Dallas ? Zach LaVine aux Lakers ? Evan Fournier loin de New York ? Que nous réserveront les Warriors ? Et les Hawks ? Sortez votre plus belle trade machine, c’est l’heure des transferts !