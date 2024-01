Depuis des années, les joueurs des Spurs apparaissent dans des pubs H-E-B pour en faire la promotion. C’est au tour de Victor Wembanyama de perpétuer la tradition puisqu’il a fait partie de la dernière campagne.

C’est le point de passage obligatoire pour toutes les légendes des Spurs. De quoi ? Eh non, on ne parle pas de la bague mais bien de l’apparition dans une publicité pour le magasin H-E-B basé à San Antonio. Le Coyote, David Robinson, Tim Duncan, Bruce Bowen, Manu Ginobili, Tony Parker… Ils ont tous participé au délire. Ils ont même réussi l’exploit de faire apparaître Kawhi Leonard et que ça paraisse – plus ou moins – naturel.

Véritable institution, vous avez forcément déjà vu passer une de leurs nombreuses publicités avec les retraités de la maison Spurs. C’est toujours sympa d’avoir les anciens et ça renforce le fait que la franchise texane est une franchise familiale.

Victor Wembanyama a déjà été “adoubé” par l’ancienne garde texane, notamment Tim Duncan ou Manu Ginobili. La participation à une pub peut paraître anodine mais cela valide l’appartenance du phénomène français aux Spurs et son lien avec la ville. L’équipe de basket est la seule franchise locale dans une ligue majeure US donc elle est très importante pour San Antonio. De quoi permettre à Wemby de rentrer encore plus dans les mœurs Spursiens et le cœur des habitants.

En général, c’est très drôle donc on vous laisse juger de la performance de notre Frenchie, bien accompagné par Jeremy Sochan dont les tendances capillaires ont – apparemment – été inspirées par des glaces. La hype et le flow sont au max chez nos amis texans.