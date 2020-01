Zion Williamson va faire ses débuts ce jeudi : si vous voulez assister aux premiers pas d’une légende NBA, mettez un réveil

Zion Williamson, ça vous dit quelque chose ? On en a tellement parlé que l’on commençait à perdre espoir. Pourtant, le rookie est bel et bien attendu au Smoothie King Center pour effectuer ses grands débuts chez les professionnels ce jeudi contre le Jazz. Vous pouvez déjà programmer le réveil… et si c’est une fausse alerte ça vous permettra toujours de voir jouer Rudy Gobert en direct.

Impressionnant lors de son passage furtif en Summer League, dominant en pré-saison, le nouveau phénomène n’a toujours pas disputé le moindre match de saison régulière. Blessé au genou quelques jours avant le début des hostilités, Zion a mis à rude épreuve la patience des abonnés des Pelicans qui s’étaient rués sur les précieux sésames dès l’obtention du premier choix de Draft par New Orleans. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu et l’on attend encore de voir dans quelle forme le first pick va se présenter jeudi. Car, c’est Mitch Lawrence de SiriusXM, qui l’annonce sur Twitter, le produit de Duke est attendu sur les planches contre Utah dans trois jours. C’est-à-dire sans surmaillot et face à cinq adversaires. Jusque-là, on avait dû se contenter de quelques vidéos d’entraînement et de dunking shooting d’avant-match au milieu de ses coéquipiers. D’ailleurs, les genoux ont l’air d’aller mieux vu les quelques décollages réalisés sans élan qui ont tout de suite fait monter la température de quelques degrés dans la salle.

Zion Williamson with a monstrous between the legs dunk in practice pic.twitter.com/jt78lIFkij — The Render (@TheRenderNBA2) January 11, 2020

The Pelicans will know a lot more after practice this week, but it sure sounds like we’ll get the long-awaited NBA debut of Zion Williamson on Thursday vs. the Jazz. That’s the plan, anyway, per sources. — Mitch Lawrence (@Mitch_Lawrence) January 13, 2020

« Les Pelicans en sauront beaucoup plus après l’entraînement de cette semaine mais il semble que nous aurons droit aux débuts très attendus de Zion Williamson contre le Jazz ce jeudi. C’est le plan selon des sources. »

Evidemment, Alvin Gentry ne va pas trop en demander à sa pépite tout de suite. Mais avec quatre matchs de retard sur le huitième à l’Ouest, tout semble jouable pour New Orleans qui espérait justement tenir la distance sans son sauveur puis gratter la différence à son retour. S’il revient bien jeudi prochain, Mont Zion aura raté exactement la moitié de la saison ce qui signifie qu’il aura 41 matchs pour prendre les choses en main et qualifier les Pels en Playoffs. Bien sûr, il ne sera pas tout seul. Brandon Ingram réalise sa meilleure saison en carrière sous ses nouvelles couleurs alors que Jrue Holiday et J.J. Redick jouent les vétérans de luxe. Avec un first pick aussi talentueux en plus, NOLA peut sereinement viser un comeback et il faudra être là dans la nuit de jeudi à vendredi à 2 heures du matin pour assister à cela en direct. Rares sont ceux qui se souviennent des premiers pas de LeBron James en NBA. Cette semaine, nous avons peut-être la chance de voir les débuts d’une autre légende de notre sport. Ses genoux décideront sûrement pour lui afin de savoir si cette phrase ne sera pas une immense blague dans moins de deux ans, mais si le physique veut bien sourire on est peut-être sur le point de faire connaissance avec le nouveau crack qui va dégoûter la NBA pendant deux décennies. Ce serait quand même bête de rater ça, non ?

C’est pas tous les jours que le joueur le plus hype depuis le quadruple MVP et triple champion NBA qui porte la couronne à Los Angeles fera ses débuts dans la Grande Ligue. Qu’on y croit ou pas, ça vaut toujours le coût d’être là… juste au cas où.

Source texte : SiriusXM