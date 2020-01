Preview Kings – Magic : deux équipes pour dix joueurs à l’infirmerie et une place en Playoffs chacune à arracher en boitant

Les Kings reçoivent le Magic cette nuit à 4h dans une bataille entre deux formations dont la saison est marquée par les blessures en tout genre. Malgré les absences des uns et des autres, les deux bandes sont encore dans la course pour les Playoffs de leur Conférence respective et on pourrait assister à un combat pas trop dégueu.

Préparez-vous quand même à voir des inconnus sur le terrain ce soir. Si vous ne connaissez pas les deux rosters complets par cœur vous serez peut-être surpris de voir des mecs comme Josh Magette et Kyle Guy jouer 20 minutes mais les deux coachs font bien avec ce qui leur reste. Le Magic a même pas mal de mérite de se trouver à la huitième place à l’Est vu la poisse accumulée depuis octobre. Ils sont privés de leurs deux poumons défensifs (Al-Farouq Aminu et Jonathan Isaac) et arrivent malgré ça à défendre très correctement avec régularité (5ème rating défensif de la Ligue). Il faut bien ça pour compenser le fait qu’ils sont l’attaque la moins prolifique de la NBA hein (30ème au nombre de points inscrits et 29ème à l’adresse collective).

Les Kings ont eu la même affluence à l’infirmerie et affichent cinq joueurs à mobilité réduites ce soir. Il pourrait même y en avoir six car on attend encore des news du statut d’Harrison Barnes, touché aux quadriceps lors de la défaite contre les Bucks vendredi dernier. Cory Joseph et Marvin Bagley III sont listé comme questionable sur le site d’ESPN, Bogdan Bogdanovic et Richaun Holmes seront en costume et en lot de consolation, Nemanja Bjelica est probable selon CBS Sports. Ils ont été souvent privés de De’Aaron Fox également et toutes ces blessures ont eu un impact sur leur régularité. À tel point que Buddy Hield, très croyant, a affirmé qu’il fallait désormais espérer une intervention divine pour mettre fin à leurs problèmes, via The Sacramento Bee. Et ce n’est pas un manque de confiance envers son staff médical, mais un simple indicateur de l’impact qu’a cette malchance collective sur le moral du groupe :

« On doit se tourner vers Jésus, mec, et demander à Jésus de nous soigner rapidement. On ne veut pas voir ce genre de choses arriver aux joueurs. Chaque fois qu’on regarde le banc on voit quelqu’un se blesser, rentrer au vestiaire. […] Mais on passe par des procès et des épreuves pour une raison. Quelque chose de bien va arriver et j’y crois. »

Buddy demeure optimiste malgré tout ça et il a bien raison car en dépit de leur 13ème place à l’Ouest, les Kings (15-24) ne sont après tout pas si loin derrière les Grizzlies (18-22), huitièmes. Mais en attendant que ses joueurs reviennent du centre de soin, Luke Walton va devoir continuer d’improviser pour accueillir un Magic tout aussi éclopé, avant que les espoirs de Playoffs ne s’envolent complètement. On se retrouve tous à 4h pour cette rencontre sponso par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

