Les Wizards coupent C.J. Miles pour un pivot letton : on essaye de faire prolonger Davis Bertans comme on peut

Nous le savons tous, une saison est faite de plein de petits pépins. Du côté des Wizards, ce sont les blessures qui gênent l’évolution de l’équipe, et un joueur vient d’en faire les frais. Ce joueur, c’est C.J. Miles, qui a été coupé pour enregistrer l’arrivée définitive d’Anzejs Pasecniks.

De la même façon que le Magic, les Warriors, les Nets ou les Blazers, les Wizards souffrent d’une grosse vague de blessures cette saison. La franchise de la capitale a pu recenser les absences de John Wall, Moritz Wagner, C.J. Miles et Rui Hachimura. Thomas Bryant et Bradley Beal sont eux revenus hier sur les parquets de D.C. ainsi que Davis Bertans quelques jours plus tôt. Ils sont tombés à pic pour encaisser un peu moins de 130 pions par le Jazz dans une défaite 127-116. Devant autant de blessures, le management de la franchise a procédé à des choix. Candace Buckner du Washington Post nous apprend en effet que dans cette saison de développement, le GM Tommy Sheppard a coupé C.J. Miles, indisponible jusqu’à la fin de saison. Puis il a ensuite converti le contrat two-way du compatriote de Davis Bertans, Anzejs Pasecniks, en un contrat standard. Enfin, il a donné le two-way contract du Letton à Johnathan Williams, de retour après un premier passage entre fin décembre et début janvier. L’opération séduction concernant la prolongation du sniper est donc lancée. Mais est-ce que ce sera suffisant ?

The #Wizards are waiving CJ Miles to make roster space for center Anzejs Pasecniks, The Post has learned.

Pasecniks, the 7-1 center, will have his two-way contract converted to a standard NBA contract.

The team is also bringing back Johnathan Williams on a two-way

— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) January 12, 2020