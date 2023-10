Jayson Tatum, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Celtics

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Boston Celtics cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe de Beantown au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Jayson Tatum, qui fait désormais partie des candidats MVP en NBA.

La preview complète des Boston Celtics 2023-24

La saison 2022-23 de Jayson Tatum ne s’est pas terminée comme il l’espérait : blessure à la cheville, défaite dans un Game 7 à la maison avec une place en Finales NBA en jeu, dur dur pour JT. Mais ce n’est pas une raison pour oublier la très belle campagne de la star des Celtics, qui a terminé dans le Top 5 du classement MVP au terme de la régulière. 30,1 points de moyenne, 8,8 rebonds, 4,6 passes, 1,1 interception, tout ça au cœur d’une équipe de Boston qui a fini deuxième de la Conférence Est (57 victoires). On parle tout simplement de la meilleure saison de Tatum en carrière, et préparez-vous car ce n’est que le début.

À 25 ans, l’ami Jayson ne fait qu’entamer son prime. Prime qui s’annonce sensationnel s’il poursuit son ascension individuelle cette année et lors des saisons à venir. Il l’a dit lui-même, il veut être sur “le Mont Rushmore des Celtics avec Larry Bird, Bill Russell et Paul Pierce”. Clairement, il reste beaucoup de chemin à parcourir mais Tatum a le talent et l’éthique de travail pour atteindre les sommets un jour. Finaliste NBA en 2022, JT ne pense plus qu’au titre désormais, et ça promet une campagne 2023-24 épique de sa part.