Terrible. La sensation de la Coupe du Monde 2023, Arturs Zagars, s’est blessé au genou ce weekend avec le BC Wolves, son club de prêt. Pour celui qui devait profiter de ses performances fantastiques en Indonésie, c’est un coup très dur.

On s’est régalé devant Arturs Zagars, l’homme qui a ébloui lors de la Coupe du Monde 2023. Avec la Lettonie, il a brillé dans la gestion du jeu et la transmission du ballon, battant même le record all time de passes sur un match durant l’événement. Un mois ultra-réussi et une cinquième place à la fin de la compétition, mais surtout un contrat avec le Fenerbahce, grosse écurie européenne.

Prêté au BC Wolves (Lituanie) pour sa première saison de contrat, le meneur n’a pas pu profiter bien longtemps de son momentum exceptionnel. Ce week-end, il s’est gravement blessé au genou et son club a annoncé ce jeudi qu’il souffrait d’une rupture de ligament au niveau du genou, ce qui nécessitera une opération et un arrêt jusqu’à la saison prochaine.

Get well soon, Artūrs! 🙏 Our player tore his MCL during the overtime in the LKL game on the weekend #WeAreWolves pic.twitter.com/xURMEA9iqU

— BC WOLVES (@wolves_bc) October 19, 2023

Le club a aussi annoncé que Zagars rentrera suivre son processus de rééducation en Turquie, dans les infrastructures de Fenerbahce. Puisque ce sont eux qui possèdent le joueur, ils ont logiquement souhaité suivre de très près la convalescence du garçon.

Source : BC Wolves