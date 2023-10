La saison 2023-24 des Boston Celtics… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Celtics de Boston !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Boston Celtics… dans un monde idéal

Al Horford qui commence à claquer des genoux

37 balais pour Big Al cette saison. Autant dire qu’en temps normal on reste encore dans la fleur de l’âge, mais lorsqu’on parle de basket, on est pas loin de l’EHPAD professionnelle. Si pour l’instant le doyen des Celtics tient encore le coup au plus haut niveau, son déclin, lui, ne devrait pas trop tarder. Alors certes l’arrivée de la licorne Kristaps Porzingis devrait soulager tonton Al, mais le départ de Robert Williams lui donne d’autant plus de responsabilités dans la peinture…

Il existe un monde dans lequel Horford dégraisse fortement cette année (un peu comme P.J. Tucker l’année dernière) pour laisser un vide irremplaçable dans la peinture. Les Celtics sont un peu en mode roulette russe avec leur rotation intérieure cette saison. Il n’y a plutôt pas intérêt que Kristaps se blesse… car Wenyen Gabriel c’est sympa, mais pas en demi-finale de Conférence. À moins que Luke Kornet nous sorte une saison DPOY en défendant les tir du parking à trois mètres du shooteur.

Les Jay Brothers qui nous font une Kyle Anderson – Rudy Gobert

Imaginez si Brown se blesse en début de saison pour en manquer la moitié, si Tatum fait une saison régulière de MVP en son absence, et que Brown le jalouse à son retour en mars. Dernier match de saison régulière, temps-mort Mazzulla à 5 secondes de la fin, 121-120 contre les Pistons, Tatum pour le tir de la gagne, mais Jaylen pète un câble : il n’a jamais le dernier shoot (faudrait peut-être lui expliquer pourquoi) et pousse Tatum sur le banc qui ne manque pas de le chambrer. Mazzulla essaye de s’interposer entre les deux mais se prend une pêche au passage. Désorganisés, les C’s ne savent plus quoi faire à la remise en jeu : interception de Killian Hayes pour le lay-up de la gagne. Défaite horrible au finish de la régulière qui place les C’s 4ème à l’Est au lieu de 2ème en cas de victoire… Ils sont donc opposés au 5ème de l’Est, le… Miami Heat.

Jimmy Butler qui envoie tout le monde en vacances au premier tour

Pas mal de gens ont la mémoire courte lorsque ça les arrange. Jimmy Butler ne fait pas partie de ces lascards. Après plusieurs duels disputés entre ces deux équipes en Playoffs, le Heat compte bien enfoncer le clou de la finale de Conférence de 2023. Encore sous-cotés 90% de la saison, les hommes d’Erik Spoelstra arrivent le couteau entre les dents, comme d’habitude. Côté C’s, Tatum se satisfait de sa saison MVP, prend ses tickets shoot comme n’importe quel patron de la ligue le ferait, mais n’arrive pas à faire gagner son équipe qui manque grandement de création offensive. Tonton Al en fauteuil roulant, Porzingis qui a pas mal déçu défensivement, Jaylen Brown qui arrose dans tous les sens, et Jrue Holiday qui n’arrive pas à créer des décalages pour les copains : 4-2 face au Heat avec des billets première classe pour Cancun. Niveau scénario cauchemardesque, on est pas trop mal là.