La saison 2023-24 des Boston Celtics… dans un monde idéal

Jayson Tatum qui clôt le débat du MVP

Luka Doncic ? Giannis Antetokounmpo ? Nikola Jokic ? Il existe un monde où ces noms ne sont pas dans la cour de Tatum la saison prochaine. Après plusieurs années à frôler les podiums MVP, l’explosion pourrait bien être cette année pour l’ailier bostonien. Cela n’enlève pas la concurrence de grand malade hein, mais on est dans un monde idéal où Tatum tourne à plus de 30 points par match avec des pourcentages de zinzin ; donc en fait oui, il n’y a pas de débat pour lui donner le trophée avec des Celtics premiers à l’Est. Une nouvelle équipe qui joue mieux ensemble, un banc qui assure le job chaque soir, et un vrai patron qui augmente son niveau de jeu pour hisser Boston au sommet de la ligue !

Jrue Holiday, c’est Marcus Smart en mieux en fait ?

Les fans de Boston… On comprend l’émotion du départ de Marcus Smart… mais attendez de voir Jrue Holiday à l’œuvre aux côtés des Jays Brothers ! Le gars sait tout aussi bien défendre le plomb que Marcus (si ce n’est mieux) et pourra en plus mettre des points quand ça lui chante. Alors certes peut-être que Jrue ne fera pas autant péter les décibels sur le terrain, mais au moins on n’aura plus un joueur qui se prend pour Klay Thompson en prenant presque six tirs de loin pour une réussite de… 33%. Ce qui est sûr c’est que Jrue connait le chemin de la bague, et il saura apporter son expérience au sein de la franchise bostonienne. Dans un monde idéal, Jrue se met à scorer 24 points par match grâce à un collectif de Boston bien huilé et un Joe Mazzulla qui réclame ses points chaque soir (en échange des pull-ups hasardeux de Jaylen Brown). Le pire, c’est qu’il en est largement capable.

Une bague pour l’ère Brad Stevens

Comment un monde idéal pour Boston pourrait se dessiner sans la bague au bout du chemin ? Une campagne de Playoffs XXL qui couronne l’énorme épopée de Brad Stevens, de Jayson Tatum, de Jaylen Brown au sein de cette franchise. Une revanche face au Heat en finale de Conférence avec le dagger de Tatum dans le Game 7, une autre revanche face aux Warriors en Finales NBA avec un Jrue Holiday qui muselle Stephen Curry, et une explosion de joie au TD Garden pour une nouvelle bannière au plafond attendue depuis plusieurs années. Brad Stevens avec la larme à l’œil, Tatum qui dédicace le titre à Kobe, Holiday qui se la pète avec une deuxième bague, KP qui découvre enfin le succès, et tonton Al qui part à la retraite avec un beau cadeau de loyauté.