La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Boston Celtics, qui ramènent du sang neuf dans le groupe pour retenter d’aller chercher la bague !

#1 : Jayson Tatum qui passe la barre des 50 toutes les semaines

Que seraient les Celtics sans leur franchise player ? Certainement pas l’une des meilleures équipes de l’Est… Cette année risque d’être une saison charnière dans la carrière de Jayson Tatum. Avec une équipe fraichement modifiée, les Celtics sont attendus au tournant avec leur boss en tête d’affiche. Alors tenez-vous bien devant vos League Pass parce que Jayson risque d’enchaîner les grosses performances à plus de 50 patates. Impossible de ne pas se refaire celle du Game 7 contre les Sixers l’année dernière : définition de prendre le match à son compte.

#2 : Quatre All-Stars sur le terrain

Jayson Tatum ? Oui. Jaylen Brown ? Pourquoi pas. Jrue Holiday ? C’est pas impossible. Kristaps Porzingis ? Il y a des raisons d’y croire. Il faudrait remonter aux Hawks de 2015 pour revoir 4 All-Stars de la même équipe (Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague, et Kyle Korver). En soi, quand on regarde sur le papier, on se dit qu’il y a des raisons d’y croire. Mais il va falloir prouver que les Celtics peuvent dominer très rapidement en battant les meilleures équipes de la ligue. Et tout ça sans se faire de bobo. Ce qui est sûr, c’est qu’on aura quatre gars qui joueront tous les soirs avec un niveau de All-Star, qui l’ont déjà été, et c’est largement suffisant pour cliquer.

#3 : Les matchs face aux Bucks

Alors là on peut s’attendre à quelques matchs bien intenses face aux Daims. Avec l’arrivée de Damian Lillard chez Giannis, Jrue Holiday a dû prendre gentiment la porte pour faire de la place à la superstar. On peut être sûr que l’ancien meneur de Milwaukee aura tout le loisir de se venger avec sa nouvelle équipe. Imaginez juste le nombre de All-Stars au mètre carré… Boston – Milwaukee, en voilà une potentielle affiche de finale de Conférence Est qui fait rêver !

#4 : Les essais capillaires de Derrick White

Parmi les belles surprises chez les C’s, on retrouve chaque année ce bon vieux Derrick, qui répond présent en permanence. Le soldat ultime sur lequel on peut toujours compter, aussi bien en sixième homme qu’en tant que titulaire lorsqu’il faut dépanner. Mais ce qui fait qu’on l’aime autant, c’est surtout pour ses cheveux avec lesquels il se fait bien plaisir selon les périodes de l’année. Gros bandeau pour éviter toute interférence avec le champ de vision, ou boule à zéro pour la rentrée au Media Day. On s’ennuie jamais avec Derrick White. Allez, compil’ de ses derniers Playoffs pour fêter ça :

#5 : La saison rookie de Jordan Walsh

En parlant de boule à zéro, un certain Jordan Walsh débarque à Boston pour tenter de se faire une place dans la rotation des C’s. Un nouveau gars qui rejoint le club bostonien des chauves adroits du parking. Son tir extérieur pourrait parfaitement matcher avec la philosophie offensive de Joe Mazzulla ! Le genre de rookie qui pourrait prendre environ 15 minutes pour s’adapter à sa nouvelle équipe. En tout cas, les Celtics ne vont clairement pas se priver de son hustle. Et nous on va scruter ça de près, comme d’hab.

#6 : Le 60ème anniversaire d’Al Horford en direct

Dans la famille des gars qui ont de la bouteille, on voudrait le grand-père… Big Al commence sérieusement à dater dans la Grande Ligue en entamant sa… 17ème saison. Pourtant, le niveau reste constant avec de la bonne défense bien rugueuse et un 3-points toujours solide. Le genre d’intérieur en or durant une campagne de Playoffs, capable de faire à peu près tout sur un terrain. Alors même si Al Horford va souffler sa 38ème bougie cette saison, on espère pour lui que le corps va suivre encore quelques années. Et lui aussi mérite clairement sa compil’ des Playoffs derniers.

#7 : Le retour de Marcus Smart à Boston

Le véritable crève-cœur pour Boston cet été… Marcus Smart incarnait quelque chose de puissant dans cet effectif. Quelque chose qu’aucun autre joueur ne laissait transparaitre en lui. Marcus Smart était l’âme de cette équipe, et les C’s vont devoir composer sans lui. En tout cas son retour au TD Garden risque d’être démentiel. En vue des circonstances du transfert, l’ancien arrière de Boston risque de se prendre une belle vague d’amour par son ancien public, avec vidéo et compagnie… Réponse le 5 février 2024 pour voir l’accueil qui lui sera réservé !

#8 : La trade deadline de Brad Stevens

Depuis qu’il a chopé la casquette de GM, on se méfie de plus en plus de Brad Stevens en février. Il faut dire que le type n’a pas attendu trois ans pour nous pondre une masterclass: en 2022 le Brad nous ramène Derrick White au TD Garden contre Josh Richardson et un pick swap. De quoi sérieusement renforcer les C’s qui iront en… Finales NBA cette année là. L’année dernière, l’architecte de Boston est resté plutôt calme. Alors à quoi s’attendre avec lui en février ? Restez aux aguets, surtout si la dynamique des Celtics a du mal à démarrer…

#9 : Les fans en furie sur les lancers-francs adverses

Des publics qui passent leur temps à gueuler sur les adversaires, il y en a un bon paquet en NBA. Mais les fans de Boston… restent tout de même des bons champions en la matière. Préparez-vous à entendre des fans hystériques à chaque lancer-franc tenté cette année (comme les années précédentes d’ailleurs). Même si c’est Marcus Smart qui s’avance, il y aura toujours des huées de la part du TD Garden. C’est aussi pour ça qu’on veut un Bucks – Celtics en Playoffs : un Giannis sur la ligne, c’est toujours un régal chez les bostoniens !

#10 : Dropkick Murphys pour nous ambiancer au milieu de la nuit

Quand on est fan de Boston, on peut pas toujours se permettre de faire une sieste avant de se lancer le match lorsqu’il est à 1h du matin. Plus facile pour les fans des Warriors de faire leur nuit et de se réveiller pour de bon à 4h30. Eh bien sachez que Dropick Murphys peut vous aider en ce sens si vous êtes un ultra des C’s jusqu’à l’os. Du bon gros punk Celte qui fera bouger la nuque de tous les fans de Jayson Tatum et compagnie. Si vous êtes plutôt du genre à piquer du nez la nuit, écoutez les Dropick, c’est plus efficace que le café (et meilleur pour la santé).