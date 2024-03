D’Angelo Russell inscrit son nom dans les livres d’histoire des Lakers ! Auteur de 187 tirs primés cette saison, le meneur est devenu le joueur avec le plus grand nombre de tirs à 3-points sur une saison dans l’histoire de la franchise.

D-Lo a dépoussiéré un peu l’armoire à records des Lakers. Celui-ci tenait bon depuis 1995 et ce bon vieux Nick Van Exel. L’ancien acolyte de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal avait réussi 183 tirs à 3-points sur une saison avec les Purple and Gold. Mieux que tout Laker dans l’histoire de la franchise. Même le Black Mamba n’avait pas atteint son record (il n’avait pu faire mieux que 180).

C’est désormais une phrase qui n’a plus lieu d’être grâce à D’Angelo Russell. Le meneur des Lakers a profité de la venue des Sixers pour prendre seul la tête du classement. Il en est désormais à 187 tirs à 3-points sur une saison et il a encore une grosse dizaine de matchs pour booster son nouveau record. D’Angelo Russell tourne cette saison à 42,3% du parking (sur un peu moins de 7 tentatives par match), soit sa meilleure moyenne en carrière.

Si D’Angelo Russell est le leader des Lakers à 3-points sur une saison, il lui reste beaucoup de chemin à parcourir pour mener la catégorie au niveau all-time. D-Lo est actuellement le 8ème sniper le plus prolifique dans l’histoire de la franchise, bien bien loin du record de Kobe Bryant.

