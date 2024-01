Les Atlanta Hawks menaient de 35 points à la mi-temps face aux San Antonio Spurs, avant que ces derniers ne reviennent à six unités à cinq minutes de la fin. Le choke n’était pas loin, mais n’a finalement pas eu lieu. Victoire 109-99 des Faucons.

C’est l’histoire d’une sieste perturbée par un alien. On ne parle pas là de la digestion d’un enfant de quatre ans sujet à un cauchemar, mais bien de la rencontre entre les Atlanta Hawks et les San Antonio Spurs à l’occasion du Martin Luther King Day.

La première mi-temps des Texans était comparable à celle des Brooklyn Nets à Paris mercredi dernier : une véritable catastrophe. 34 points lorsqu’en face, Trae Young faisait l’étalage de toute sa panoplie. Avec 29 points à 6/7 de loin et 7 passes à la pause, sa main chaude dessinait les contours d’une fessée monumentale. 69-34 pour les locaux, la soirée semblait pliée.

Victor Wembanyama pendant ce temps-là ? 11 minutes, aucun point, quatre rebonds, deux contres et une deuxième mi-temps commencée sur le banc de touche, l’alien n’était pas sorti de sa soucoupe.

Pop a démarré la seconde mi-temps en gardant Wemby, Vassell et Tre Jones sur le banc.

Y’a un message qui est passé dans le vestiaire.

Et le groupe sur le terrain se donne, temps mort Atlanta.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2024

Mais, sans vouloir citer une piètre émission diffusée sur le service public, ce fut le moment où tout a basculé.

Les Spurs portés dans un premier temps par un Jeremy Sochan de gala recollaient doucement au score, la défense de leur adversaire étant restée dans les vestiaires. À huit minutes de la fin du troisième quart-temps, Victor Wembanyama était relancé par Gregg Popovich et son show pouvait commencer.

Clint Capela a vécu un enfer. Davantage servi à l’intérieur que d’habitude, Wemby a été exceptionnel dans ses finitions. Lancé au alley-oop à tout bout de champ, le Français a récité un festival près du panier, ne manquant aucun de ses neuf premiers tirs dans le second acte. Quelques dunks, tirs à 3-points et highlights venus d’un autre monde plus tard, les Spurs étaient de retour à deux possessions d’Atlanta.

WEMBY PAS CONTENT 😤😤😤 pic.twitter.com/6bywfJrIYk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2024

Le MONSTRE. pic.twitter.com/SpstuX35I6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2024

Un énorme tir primé de Dejounte Murray allait calmer les ardeurs des Texans avant que Keldon Johnson ne gâche trois possessions de suite et les derniers espoirs de son équipe. Défaite 109-99. Pas d’exploit donc, mais un paquet d’émotions. Ce qui partait pour être un blowout sans saveur s’est transformé en un spectacle rare qui méritait meilleure fin.

Les stats finales de Victor Wembanyama ? 26 points, 13 rebonds et 5 contres à 12/18 au tir en 26 minutes, pour ne pas dire en une mi-temps : l’alien s’est posé.