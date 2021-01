Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et les Wizards et les Pistons qui gagnent enfin un match de basket

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Des attaques dignes de 2003 mais sans la bonne défense qui va avec, les Pistons et les Wizards qui gagnent, les Suns et les Hawks qui se donnent rendez-vous en Finales NBA, les Nuggets derniers à l’Ouest et LeBron James qui punit les Spurs dans le money time.

– Les rencontres de la nuit

Hornets-Grizzlies : 93-108

Pistons-Celtics : 96-93

Mavs-Heat : 93-83

Nets-Hawks : 96-114

Bucks-Bulls : 126-96

Wolves-Wizards : 109-130

Spurs-Lakers : 103-109

Nuggets-Suns : 103-106

Jazz-Clippers : 106-100

Warriors-Blazers : 98-123

– Ce qu’il fallait retenir

Plus les Grizzlies ont d’absents, plus ils sont forts

Desmond Bane est peut-être le plus gros steal de cette Draft

Le backcourt des Hornets a été à gerber

Les Pistons ont gagné leur premier match de la saison, face aux Celtics et sans Blake Griffin. Ah bon.

Six passes pour Killian Hayes mais pour le shoot on repassera

Le Heat est officiellement l’équipe la plus bipolaire de la NBA

Luka Doncic a enfin offert un semblant de très bon match

Et il a appris une nouvelle danse à Bam Adebayo

Les Hawks ont pris leur revanche sur les Nets

Il y a des cas de COVID à Chicago, mais c’est surtout parce qu’ils sont nuls qu’ils en ont pris 30 face aux Bucks

Les Wizards ont gagné pour la première fois cette saison, sans Russell Westbrook.

Est-ce qu’il y a un lien ? A vous de nous le dire.

Les Spurs ont failli l’emporter face aux Lakers grâce à un bon duo DeRozan / Johnson, mais LeBron James joue aux Lakers alors les Spurs ont perdu.

Les Suns ont gonflé les pecs encore un peu plus et ont renvoyé les Nuggets dans leur 22

D’ailleurs, les Suns ont la meilleure défense de la Ligue

D’ailleurs, les Nuggets sont derniers à l’Ouest

Mike Conley est de retour avec les Grizzlies, enfin on s’est compris

Comme à son habitude, Damian Lillard a cartonné les Warriors

Kelly Oubre Jr. en est désormais à 1/25 du parking cette saison.

– Le top pick en TTFL : Damian Lillard

– Le Top 10 de la nuit : clique ICI (ou patiente un peu)

– Le classement

– Le programme de ce soir

Rockets – Kings

Pacers – Knicks

Magic – Thunder

Sixers – Hornets

Hawks – Cavaliers

Pelicans – Raptors

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Une année 2021 que l’on vous souhaite une fois de plus merveilleusement belle, que l’on souhaite à tout le monde meilleure que la précédente. Tout simplement, pour commencer.