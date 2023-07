Encore blessé pour de longs mois, Victor Oladipo ne reprendra pas la compétition avec le Heat mais bien avec le Thunder. Les deux franchises ont conclu un deal la nuit dernière pour envoyer le combo guard dans l’Oklahoma. Un retour dans le passé pour Toto.

Blessé au genou durant les Playoffs, et sans doute absent pendant encore un moment, Victor Oladipo avait fort logiquement activé sa player option pour rester à Miami une année de plus. Malheureusement pour lui, la franchise de South Beach avait visiblement d’autres besoins et Pat Riley a décidé d’envoyer son désormais ex-joueur du côté d’OKC. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le Thunder va absorber l’intégralité du contrat du joueur sans envoyer de contrepartie. De quoi aider Miami à soulager ses finances tandis qu’OKC récupère encore un ou des tours de Draft (le détail n’a pas été précisé).

Oklahoma City is acquiring Victor Oladipo and draft compensation to absorb his $9.45 million expiring contract, sources tell ESPN. Miami creates a trade exception of $9.45M with the deal.

Du côté d’OKC, on récupère un vétéran apprécié dont le contrat ne met pas vraiment en danger les finances de l’équipe sur le long terme (il ne lui reste qu’une année). S’il est conservé, Dipo pourrait être un apport intéressant autour de la jeunesse du Thunder, une franchise qu’il connait bien puisqu’il a déjà défendu les couleurs de l’équipe de 2016 à 2017.

Pour le Heat, l’intérêt est principalement financier car South Beach doit surveiller ses sous pour ne pas être sanctionnée par les nouvelles règles du CBA. La franchise récupère aussi une trade exception d’environ 10 millions qui pourrait s’avérer utile dans le cadre d’un trade à venir.

Miami a pour le moment fait signer Kevin Love et Josh Richardson mais a aussi vu partir Gabe Vincent, Victor Oladipo et prochainement Max Strus. Par ailleurs, le recrutement d’une star semble toujours au centre de l’actualité en Floride, avec potentiellement James Harden ou Damian Lillard dans le viseur. Wait and see.

