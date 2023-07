Autour de leur nouveau Big Three Tatum – Brown – Porzingis, Brad Stevens et Joe Mazzulla ajustent l’effectif des Celtics avec de petits apports par-ci par-là. Smart parti vers Memphis, Brogdon dans un sale état médical, c’est le poste 1 qui pose question à Boston. Qui va sauver la maison bostonienne ? Dalano Banton, laissé libre par les Raptors et tout juste arrivé en ville. Bon, pas sûr que ce soit LA solution en vrai, mais il est pour l’instant le seul à combler ce vide.

46è choix de la Draft 2021, Dalano Banton n’a pas été conservé par les Raptors à l’issue de son contrat rookie. Jamais beaucoup utilisé par les Raptors et pas mal embêté par les pépins physiques cette saison, Dalano tourne en gros à 4 points et 1 passe et demi par match depuis son arrivée en NBA. En une petite dizaine de minutes passées sur les parquets ce n’est pas très représentatif, mais les pourcentages, 41% au global et un petit 30% de loin, sont encore moins rassurants. Cela n’a pas empêché les Celtics de Brad Stevens de faire confiance à DB pour deux ans.

Free agent point guard Dalano Banton has agreed to a two-year contract with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadum. Agent Aaron Turner of @VerusTeam negotiated the deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2023

Selon Spotrac, ce sont même deux années garanties qui sont glissées dans le deal de Banton avec les C’s. Une opportunité de démarrer l’aventure en vert sans pression pour le meneur, qui aura une place à prendre sur les lignes arrières avec le départ de Marcus Smart et l’état de santé plus qu’inquiétant de Malcolm Brogdon. Ce n’est sûrement pas ce qui va rassurer les fans des Cs et Jayson Tatum concernant le poste 1 mais pour Dalano ce n’est rien d’autre qu’une chance à saisir.

On doute aussi du fait que Stevens l’ait signé pour autre chose qu’un statut de role player. DB devra mettre à profit sa grande taille (2m06) pour défendre sur plusieurs postes adverses tout en augmentant le curseur en terme d’efficacité offensive. Il commencera sans doute la saison assez loin dans la hiérarchie derrière Malcolm Brogdon si son corps le laisse tranquille, Derrick White, voire Payton Pritchard s’il reste. Qu’est-ce que tu vas bien pouvoir nous montrer Dalano ?

Source : Shams Charania, spotrac