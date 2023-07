Les deux Summer League de Salt Lake City et Sacramento commençaient cette nuit, et on a déjà eu droit à du beau de la part des rookies… mais pas que. Jaime Jaquez Jr, Kenneth Lofton, Chet Holmgren… Tout le monde se retrouve pour le rendez-vous matinal du Top 10 Summer League !

Brett Brown III en mode cirque Pinder pour ouvrir les hostilités

Ricky Council IV en contre-attaque explosive avec finition TNT. Toujours de bon conseil ce type.

Orlando Robinson claque un buzzer beater avec le Heat. En s’appelant Orlando. Sous le maillot de Miami. Rigolo.

Jamaree Bouyea s’offre un petit poster.

Brandon Miller brise déjà des carrières, des chevilles. Et se permet de conclure ça par un and-1. Hâte d’être à l’automne tiens.

Kai Jones a dit NON.

Chet Holmgren est d’ores-et-déjà un contreur fou.

Jaime Jaquez Jr a envoyé le poster de la nuit. Pour son premier match sous une tunique NBA. Wow.

Keegan Murray a pris ça personnellement et s’est donc ordonné de faire pareil.

Tre Mann aussi, avec le poster le plus sale de la nuit !