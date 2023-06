Kristaps Porzingis annonce : “Je pense entrer dans mon prime”

Arrivé à Boston il y a tout juste une semaine suite à un gros transfert à trois entre les Celtics, les Wizards et les Grizzlies, Kristaps Porzingis a été présenté aux médias locaux hier avec son tout nouveau maillot vert. L’occasion de répondre aux premières questions et d’offrir de belles promesses aux fans de Beantown.

Les conférences de presse d’intronisation sont toujours un moment propice aux belles déclarations. L’ambiance est bonne, l’excitation est de mise, et la réalité du terrain n’a pas encore eu le temps de s’immiscer au milieu des espoirs affichés publiquement. Le point média de Kristaps Porzingis hier à Boston ne déroge pas à la règle.

Sortant d’une belle saison à Washington, l’intérieur letton de 27 ans a annoncé la couleur quand un journaliste lui a demandé s’il était sur le point d’entrer dans les meilleures années de sa carrière (via NBC Sports Boston).

“Je pense oui (entrer dans mon prime). Je pense que ce sont les meilleures années pour un basketteur. Physiquement vous êtes là, et mentalement vous atteignez un autre niveau. Le travail a payé pour moi. J’ai analysé mon jeu pour voir comment être plus efficace, j’ai beaucoup travaillé en dehors du terrain pour rester en bonne santé, mon corps a mûri et cela a aidé. Je pense avoir de très belles années devant moi.”

Pour le coup, la campagne 2023-24 de Porzingis parle pour lui. Malgré les résultats toujours médiocres des Wizards, KP reste sur sa meilleure saison statistique en carrière : 23,2 points, 8,4 rebonds, 1,5 contre, quasiment 50% au tir dont 38,5% à 3-points et 85,1% aux lancers-francs. Une production calibre All-Star pour celui qui a profité de son arrivée à Washington pour se relancer après une fin en queue de poisson chez les Mavericks. Peut-être plus important encore, KP est globalement resté en bonne santé dans la capitale américaine, jouant 65 matchs cette année et 82 sur 110 depuis son transfert à D.C. en février 2022.

“Cela vient avec l’expérience. Du fait de se connaître, connaître son corps, le jeu. Les choses ralentissent, et s’accordent de plus en plus au fur et à mesure que vous prenez de l’âge. C’est comme ça dans le basket mais aussi dans la vie. […] Vous ne cessez d’évoluer, et je pense que je serai encore un meilleur joueur à 30 ans en comparaison à aujourd’hui.” – Kristaps Porzingis

La bonne saison de Porzingis et sa durabilité retrouvée après de nombreux bobos ont fini par convaincre les Celtics de miser sur lui, quitte à sacrifier le héros local Marcus Smart dans le deal. Cela montre à quel point Boston croit en la capacité de KP à apporter une dimension supplémentaire à l’équipe dans son objectif de titre. Mais dans le même temps, cela apportera également une bonne dose de pression sur les épaules du Letton. Ce dernier va vite devoir montrer qu’il “entre dans son prime”, que ce soit en offrant des solutions au poste bas, à 3-points et en pesant défensivement, sinon les fans toujours très fiers de Boston pourraient rapidement gronder en scandant le nom de Marcus Smart.

Au final, et vous l’avez compris, seul un titre de champion NBA représentera une justification valable pour ce transfert. À Kristaps Porzingis de montrer qu’il est bien l’homme capable d’aider les Celtics à franchir la dernière marche.

