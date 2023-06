La Free Agency va ouvrir ses portes en NBA, et avant les signatures des premiers transferts commencent à tomber ! Nouveau deal entre les Kings et les Pacers mais cette fois tourné autour de Chris Duarte, l’arrière de 26 ans quitte Indiana pour rejoindre Sacramento.

Shams bomb !

Quelques mois après avoir déjà travaillé ensemble autour du transfert entre Domantas Sabonis et Tyrese Haliburton, les Kings et les Pacers ont apparemment décidé de se serrer la main une nouvelle fois. En effet, selon Shams Charania de The Athletic, Chris Duarte va être transféré à Sacramento dans les prochains jours.

Si la partie envoyée en échange par les Kings n’est pas précisément connue, elle concernera des compensations via la Draft, donc de potentiels seconds tours de Draft.

The Indiana Pacers are nearing a trade sending guard Chris Duarte to the Sacramento Kings for draft compensation, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

Chris Duarte avait formidablement démarré sa carrière en NBA, dans des Pacers en transition. Plus âgé que les rookies de sa cuvée, le guard avait tout de suite séduit dans l’Indiana, mais il ne savait pas encore à quel point le paysage allait changer dans la région.

Avec les arrivées successives de Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ou encore Andrew Nembhard, c’est un poste 1-2 qui s’est vite retrouvé bouché et a bloqué les opportunités côté Duarte. Ajoutez à cela des blessures qui tombent au pire moment et vous vous retrouvez devant une évidence : trouver une nouvelle franchise pour Chris.

Ce sont donc les Kings qui vont tenter de développer le natif de Montréal dans les prochains mois en sortie de banc, au sein d’une franchise de Sacramento qui croit en son groupe. Après avoir prolongé Harrison Barnes cette fin de semaine, le management de Sacramento renforce le groupe B et espère aller encore plus loin dans la Conférence Ouest l’an prochain.

À surveiller côté Pacers, l’ouverture d’une marge salariale assez conséquente, qui pourrait coïncider avec la signature d’un sniper comme Max Strus ou un défenseur comme Dillon Brooks à la Free Agency.

Source : The Athletic