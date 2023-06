Donte DiVincenzo bien parti pour signer aux Knicks ?

Il n’est pas forcément le premier nom auquel on pense lorsqu’on parle de la Free Agency 2023, mais Donte DiVincenzo fait partie de ces role players précieux que plusieurs franchises aimeraient pouvoir recruter. Parmi elles ? Les New York Knicks, qui seraient même en pole position sur le dossier.

Après une saison plutôt convaincante du côté de Golden State, Donte DiVincenzo devrait partir ailleurs dans les prochains jours, l’arrière devenant trop cher pour une équipe des Warriors déjà blindée financièrement et dont le premier objectif est de prolonger un autre agent libre : Draymond Green. Et si l’on en croit C.J. Holmes du San Francisco Chronicle, les Knicks sont aujourd’hui favoris pour s’attacher ses services.

The New York Knicks have emerged as favorites to sign Donte DiVincenzo, per @sfchronicle pic.twitter.com/XS76sV4SFT

— NBACentral (@TheNBACentral) June 30, 2023

Les Knicks, ça a du sens et ce pour plusieurs raisons.

La première, c’est que New York fait partie des franchises qui peuvent lui offrir le contrat qu’il recherche, elle qui possède à disposition la mid-level exception à 12 millions de dollars. Typiquement le genre de salaire que cherche DiVincenzo, qui – on le rappelle – a logiquement refusé sa petite player option à 4,7 millions.

La deuxième, c’est qu’une signature à New York lui permettrait de raviver la Villanova Connection, Donte remportant deux titres NCAA en 2016 et 2018 aux côtés de Jalen Brunson et Josh Hart, deux membres clés des Knicks aujourd’hui.

Enfin, la troisième, elle concerne justement Josh Hart, qui a tout récemment activé sa player option à 13 millions de dollars sur la saison prochaine pour permettre justement aux Knicks de posséder la mid-level exception cet été. Quelque chose nous dit que cela n’a pas été fait par hasard…

Bref, autant de signes qui laissent croire à une arrivée prochaine de DiVincenzo au Madison Square Garden, où il pourrait vite devenir un chouchou à travers ses qualités de warrior (sans mauvais jeu de mots), son intelligence de jeu et ses 3-points.

Source texte : San Francisco Chronicle