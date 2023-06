En attendant la grosse explosion de cette nuit – à suivre en direct à 23h sur le canap’ -, les franchises NBA peuvent toujours offrir de nouveaux contrats à leurs joueurs. Satisfaits de son rendement, les Kings ont ainsi verrouillé l’avenir d’Harrison Barnes en Californie. Une belle sécu pour leurs postes 3 et 4 et l’assurance de ne pas perdre HB contre rien. Une wojbombinette en guise d’échauffement aux bombardements nocturnes à venir.

Alors que son départ aurait pu permettre à la franchise de se positionner sur des gros agents libres – coucou Draymond Green -, Harrison Barnes et les Kings se sont mis d’accord sur une prolongation de contrat. 54 millions sur 3 ans, c’est le taro pour un sniper à 15 points de moyenne et 37% à 3-points. Harrison touchera un contrat progressif, c’est-à-dire que plutôt que d’être étalé en paiement de 18 millions dollars, il démarrera plus bas avant d’augmenter les deux saisons suivantes. Ça ne change pas grand chose pour le joueur, et ça permet à la franchise de rentrer plus facilement dans les clous du salary cap, lui aussi amené à augmenter chaque saison. Un chouïa de flexibilité en plus, ça ne sera pas de refus pour compléter l’effectif d’ici à l’entame de la saison prochaine.

Sacramento Kings forward Harrison Barnes – a key part of the franchise’s rise into Western Conference contention – has agreed on a new three-year, $54 million contract extension, his agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/JCT4RUayt7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

Barnes et Sacramento, c’est une histoire qui roule depuis 4 ans et demi désormais. D’abord tradé des Mavs aux Kings (en plein match !), le poste 3-4 a signé à l’été 2019 un contrat de 4 saisons avec la franchise. “Started from the bottom now we here”, trois fois 12ème de la Conférence Ouest avec la franchise violette, HB a participé au renouveau tant attendu des Rois. 3è de l’Ouest cette saison, Sac-Town veut maintenant rentrer dans la catégorie des “contenders” et compte sur mister fiabilité (82 matchs cette saison) pour poursuivre sa marche en avant. Sage décision, mais pas suffisant.

On voit d’ailleurs mal Monte McNair (le GM) et ses Kings se présenter avec un roster en l’état en octobre prochain. Monte a déjà inscrit du monde sur sur sa liste de courses, de Draymond Green à Kyle Kuzma. Le matelas de Sacramento vis-à-vis du cap space vient de prendre un petit coup avec la re-signature de Barnes, un matelas toujours présent mais dont l’évolution dépendra désormais de la re-signature ou non de certains joueurs de l’effectif. Cependant, Green semble être promis à Golden State et la hype pour Kuzma doit être vachement redescendue dans les bureaux en sachant que HB40 sera toujours en ville la saison prochaine. Alors, on attend de voir comment Sacto va nous upgrader tout ce joli petit monde… sans casser l’incroyable dynamique autour de l’équipe au faisceau lumineux violet.

Sources : ESPN, spotrac