Ce vendredi à minuit, c’est l’ouverture de la Free Agency 2023. L’occasion pour certains joueurs de négocier des jolis contrats et d’assurer leur avenir au sein de la ligue. Si les dirigeants mettent tout en place pour gérer au mieux leurs dépenses lors de cette période, il leur arrive de se tromper et d’être un peu trop généreux.

Chaque année, des GM proposent de gros chèques à des joueurs en qui ils voient une option intéressante pour leur équipe. Et chaque année, des GM se gourent. Après vous avoir présenté les plus gros agents libres disponibles sur le marché, on s’intéresse à ceux qui, parmi eux, s’apprêtent à toucher un pactole un peu risqué pour les franchises qui leur offriront. Qui seront les nouveaux Davis Bertans et Gordon Hayward ? Tour d’horizon des potentiels futurs braqueurs de la NBA.

“Il m’faut un casque intégral j’vais braquer l’industrie comme les Daft Punk” Fred Van Vleet Drake Nekfeu, 2015

Avant de s’intéresser aux gros poissons, parlons de ceux qui vont prendre un joli billet, mais ne risquent pas vraiment de devenir des poids pour leur franchise. On peut évoquer le cas de James Harden, qui devait probablement décliner sa player option du côté de Philadelphie avant d’essayer de faire monter les enchères… Mais la NBA est magnifique, chers amis. James Harden a non seulement activé son année bonus, mais va être transféré !

On peut aussi penser à Jerami Grant, pour qui on parle de 120 millions sur 4 ans, ou à Gabe Vincent, qui pourrait voir son contrat passer de moins de 2 millions à près de 15 !

Kyrie Irving – Dallas Mavericks

Statistiques 2022-23 : 27,1 points, 5,1 rebonds, 5,5 passes à 49,4% au tir, dont 37,4% à 3-points et 88,4% aux lancers francs.

Statut : Agent libre restreint. Sa franchise peut le conserver en matchant les offres qui lui seront faites.

Quand on parle de négociations, de contrat et de gros chèque, on pense tout de suite à Kyrie Irving. Pourquoi ? Parce que le bonhomme s’est souvent retrouvé dans des situations de tractation à ces dernières années. À deux reprises (l’été puis l’hiver dernier), il a tenté de prolonger son contrat avec Brooklyn. Mais entre ses absences à répétition parce qu’il refusait de se faire vacciner, ses takes discutables sur les réseaux, les tensions dans le vestiaire avec James Harden et le manque de garanties sportives découlant de toutes ces histoires extra-sportives, les Nets n’ont pas voulu lui offrir le contrat qu’il espérait.

Cette fois ci, Uncle Drew est dans une position plus facile pour négocier, étant donné qu’il est agent libre et que les Mavs ne veulent surtout pas le voir partir gratuitement. Et le meneur le sait, Nico Harrison et Mark Cuban ne peuvent pas se permettre de le perdre contre rien après avoir envoyé leurs meilleurs assets pour le récupérer cet hiver. Laisser Luka Doncic avec Reggie Bullock comme meilleur coéquipier ? Pas sûr que ce soit le bon plan pour le management de Dallas, qui est dans la quasi-obligation de re-signer Kyrie. Mais à quel prix ? Le problème est là pour les Mavericks, parce que le joueur a bien compris la situation et risque d’en profiter pour demander un gros pactole. Selon Ramona Shelburne d’ESPN, Kai prévoirait d’ailleurs de rencontrer d’autres franchises lors de l’ouverture de la Free Agency, probablement pour faire monter les enchères.

Filer un contrat max (puisque c’est ce qu’il veut) à un joueur du talent et du niveau de Kyrie Irving ? Pas de problème. Filer un contrat max à un joueur aussi instable et imprévisible que Kyrie Irving ? Problème. Potentiel braquage en vue dans le Texas !

Draymond Green – Golden State Warriors

Statistiques 2022-23 : 8,5 points, 7,2 rebonds, 6,8 passes et 1 interception à 52,7% au tir, dont 30,5% de loin et 71,3% aux lancers francs.

Statut : Player option refusée, il est agent libre non restreint. Il est libre de signer où il le souhaite.

Il y a du changement à Golden State ! Après 11 ans de bons et loyaux services, le GM Bob Myers, architecte majeur de la dynastie Warriors, s’en est allé. Et son remplaçant, Mike Dunleavy Jr., n’a pas beaucoup attendu pour passer à l’action en envoyant Jordan Poole (et quelques assets) à Washington en l’échange de Chris Paul. Draymond Green doit-il lui aussi préparer ses valises ? Pas pour le moment, puisque même s’il a décliné sa player option à 27,5 millions la saison, c’est plutôt une prolongation qui est dans les tuyaux du côté de la Baie. Et là aussi, c’est le joueur qui est en position de force pour négocier. Membre clé de la dynastie Golden State, Draymond est à ce titre déjà une légende de la franchise, et on imagine mal le nouveau GM le transférer alors que les Warriors semblent prêts à repartir pour (peut-être) the last dance autour du quatuor Curry – Klay – Draymond – Kerr.

Fort de ce statut de quasi-intouchable, l’ailier fort de 33 ans pourrait en profiter pour négocier un joli chèque, comme un contrat de 120 millions sur 4 ans par exemple. Cela ne semble pas irraisonnable à l’heure actuelle, mais Draymond n’est plus tout jeune, et ce ne sera peut-être plus une très bonne affaire de le payer plus de 30 millions/an quand il aura 36 piges et que ses performances auront diminué. Affaire à suivre.

Fred VanVleet – Toronto Raptors

Statistiques 2022-23 : 19,3 points, 4,1 rebonds, 7,2 passes à 39,3% au tir dont 34,2% de loin et 89,8% aux lancers francs.

Statut : Player option refusée, il est agent libre non restreint. Il est libre de signer où il le souhaite.

Après deux énormes dossiers, on redescend un peu en grade en terme de renommée. Mais attention, Fred VanVleet reste un gros client, une fois all-star et champion NBA 2019 avec les Raptors. Alors qu’il disposait d’une player option à hauteur de 23 millions pour la saison prochaine, le meneur a décidé de la décliner et d’entrer sur le marché des agents libres pour aller chercher un plus gros billet. Et il semblerait qu’il ait fait le bon choix, puisque selon certaines rumeurs, les Rockets lui prépareraient une offre de 85 millions sur 2 ans (oui oui, vous avez bien lu) !

On adore Fred, mais est-ce-que ce n’est pas un peu abusé comme somme ? Ok, il a déjà prouvé qu’il était un très bon joueur NBA et son expérience pourrait faire un grand bien à Houston, mais tout de même, on ne parle pas d’un top 5 à son poste. 85 millions sur 2 ans, ça fait 42,5 millions par an, soit plus que Ja Morant, De’Aaron Fox ou Shai Gilgeous-Alexander par exemple. De plus, VanVleet sort d’une saison assez décevante, la pire depuis son année rookie en terme de pourcentages (39,3% au tir dont 34,2% à 3 points). Pas certain qu’il vaille le prix évoqué donc. On part sur un deuxième braquage dans le Texas ?

Austin Reaves – Los Angeles Lakers

Statistiques 2022-23 : 13 points, 3 rebonds et 3,4 passes à 52,9% au tir dont 39,8% de loin et 86,4% aux lancers francs.

Statut : Agent libre restreint. Sa franchise peut le conserver en matchant les offres qui lui seront faites.

La révélation de la saison du côté de L.A. Après une première année difficile, l’arrière non-drafté a complètement explosé au point de devenir la troisième option offensive de son équipe à partir de la mi-saison. Au regard de ces performances, nul doute que les Lakers voudront le re-signer, mais à l’heure actuelle, ils ne peuvent lui proposer que 53 millions sur 4 ans. Une somme correcte, mais que le joueur pourrait juger trop juste. D’autres équipes pourraient alors lui proposer une somme plus rondelette, comme 90 millions sur 4 ans par exemple. Heureusement pour les Angelinos, Reaves est agent libre restreint, ce qui signifie qu’ils pourront matcher n’importe quelle offre (ce qu’ils prévoient de le faire, selon Marc Stein) pour conserver leur pépite.

Mais quelle est la réelle valeur d’Austin Reaves ? S’il parvient à se maintenir au niveau auquel il jouait en fin de saison, et notamment pendant les playoffs (16,9 points à 46,4% au tir dont 44,3% de loin), nul doute que les 20-22 millions par an seraient mérités. En revanche, attention à ce que sa saison n’ait pas été un trompe l’oeil, car cela pourrait vite faire de lui un joueur surpayé. Il faudra attendre la saison prochaine pour voir s’il confirme sur le long terme !

Max Strus – Miami Heat

Statistiques 2022-23 : 11,5 points, 3,2 rebonds et 2,1 passes à 55,9% au tir dont 35% de loin et 87,6% aux lancers francs.

Statut : Agent libre non restreint. Il est libre de signer où il le souhaite.

De non-drafté à solide role player d’une équipe finaliste NBA, Max Strus a lui aussi connu une belle progression depuis deux ans. Sous les ordres et les conseils d’Eric Spoelstra, l’arrière est devenu une pièce importante du système de Miami de par son efficacité derrière la ligne à 3 points (41% sur la saison 2021-22). Une efficacité qu’il a quelque peu perdue cette saison, avec un “petit 35%”, soit la moyenne en NBA. Et c’est pour cela que le cas de Strus interroge. Principalement apprécié pour ses qualités de shooter, il devient tout de suite bien moins intéressant lorsque les tirs ne rentrent pas.

Cela n’empêche pas plusieurs franchises comme Indiana, Detroit et Orlando d’être intéressées par son profil. Selon Marc Stein, les Pacers pourraient même lui proposer une offre revenant à plus de 15 millions la saison. On tient peut-être le nouveau Joe Harris, d’autant qu’on ne sait toujours pas si les role players du Heat sont capables de jouer sans leur mentor Eric Spoelstra.

Lorsqu’on regarde de près, on se rend compte qu’une dizaine de joueurs pourrait réaliser un petit braquage cet été. Qui repartira avec le gros lot, et quelle franchise se fera enfler ? Réponse à partir de ce vendredi à minuit avec l’ouverture de la Free Agency !