Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Portland Trail Blazers !

Force est de constater que dans l’Oregon la saison dernière, ben on s’est pas trop marré. Damian Lillard limité par les bobos puis out pour la saison, C.J. McCollum et d’autres pièces importantes envoyés sous d’autres cieux, et Anfernee Simons trop seul, tout ce beau marasme aura provoqué un exercice bien crade, symbolique d’une reconstruction express à Portland. Heureusement, Dame semble remis, Jerami Grant a débarqué via un transfert et le rookie Shaedon Sharpe pourrait surprendre du monde, de quoi redonner un peu le sourire chez les Blazers. Attention, pas un sourire tous chicots dehors hein, mais un petit rictus au coin de la bouche quoi. Pour voir si l’occasion d’étendre un peu plus les babines pourrait s’offrir aux hommes de Chauncey Billups, jetons tout de suite un œil sur leur calendrier pour la saison à venir.

Damian, on espère que ta montre est bien réglée parce qu’il ne va pas falloir se manquer en début de saison. Les dix premiers matchs des Blazers ? Sacramento, Phoenix, Los Angeles (Lakers), Denver, Miami, Houston, Memphis, deux fois Phoenix et re-Miami. Pour envoyer 40 pions face aux Rockets, on se doute qu’il va y avoir du monde, mais il va falloir limiter la casse sur le reste. Début d’exercice compliqué donc pour la franchise de l’Oregon, mais quelques victoires ne sont pas à exclure. On vous aurait bien dit que la suite sera plus chill mais pas vraiment. Jusqu’au 14 décembre, les Blazers risquent de souffrir. Heureusement cette date marque un petit moment plus calme puisque sur cinq matchs, la bande à Chauncey Billups va affronter San Antonio, Houston et deux fois Oklahoma City. Le genre de moment dans lequel il ne faut pas se rater, tant ces victoires peuvent être importantes quand vient l’heure de faire les comptes. D’autant plus quand on voit la tronche du mois de janvier et le début du mois de février, pas facile à négocier. Enfin, pour conclure la fin de saison, Portland part en road-trip de quatre matchs (Minnesota, Memphis, San Antonio et les Clippers) avant une ultime rencontre face à Golden State à la maison. Là encore, on a connu plus facile comme conclusion.

# Plus long road-trip : 6, et trois fois en plus ! Début novembre, mi-décembre, et début mars. Il va falloir s’armer de courage.

# Plus longue session maison : 6 aussi, du 19 au 30 janvier.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : seulement 3, ça pique un peu.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, une fois de plus pas les mieux lotis.

# Matchs à horaires français pour les Blazers :

23/10 aux Lakers (21h30)

27/11 à Brooklyn (21h)

08/01 à Toronto (21h30)

02/04 à Minnesota (21h30)

08/04 aux Clippers (22h)

09/04 vs Golden State (21h30)

# Quelques affiches à retenir : évidemment et pour commencer, on sera tous devant la téloche pour le retour de Dame sur les parquets, le 19 octobre face à Sacramento. Autre retour, peut-être un peu moins sexy mais tout de même, celui de Jerami Grant du coté de Detroit, ce sera le 7 mars. Évidemment et parce qu’en général ça part en sucette, on attend déjà les retrouvailles entre Russell Westbrook et Dame. Si le Brodie est toujours un joueur des Lakers d’ici là, ce sera dès le 23 octobre puis le 30 novembre, le 22 janvier et enfin le 13 février. Allez, ici on est des fous et on ne s’arrête plus niveau retrouvailles, on a hâte de voir C.J. McCollum et Lillard l’un contre l’autre et c’est programmé le 10 novembre ainsi que les 1er (à Portland), 12 et 27 mars (à Portland).