Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Sacramento Kings !

Soyons honnêtes, les fans des Kings n’attendent qu’une seule chose : retourner en Playoffs. Pour ce faire, la franchise a aujourd’hui mis sur pied une équipe qui est censée pouvoir se mêler à la course autour de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. Cela sera-t-il le cas cette saison avec les ajouts de plusieurs vétérans ainsi que Kevin Huerter, Malik Monk ou encore Keegan Murray, drafté en quatrième position ? Pour le savoir, regardons déjà le calendrier de Sacramento pour cette campagne 2022-23. Bon, on ne va pas passer par quatre chemins, le programme des 82 matchs de Sactown est costaud. Déjà, et vous pouvez garder ça dans un coin de votre tête, ce ne sont pas moins de 15 back-to-backs qui attendent les gaillards tout au long de l’exercice, ce qui est le maximum pour une franchise NBA l’année prochaine. D’ailleurs, à sept reprises, les Rois affronteront deux fois de suite la même équipe, un des plus gros totaux de la Ligue. Va falloir enchaîner ? Ok, pas de soucis, c’est tout ?

Oula non. Côté basketballistique, les Kings vont avoir du pain sur la planche dès le début de saison en affrontant Golden State à trois reprises, Miami deux fois, Memphis, Cleveland, Brooklyn et les deux équipes de Los Angeles rien que sur les 13 premières rencontres. C’est clair qu’on a vu plus simple comme entame, surtout que la pression ne va se relâcher… qu’à partir de 2023. Un mois de janvier et début de février plus cool, avant de repartir de plus belle jusqu’à la fin de saison. En fait, l’équipe de Sacramento devra profiter du ventre mou de cet exercice 2022-23 pour performer si elle veut espérer accrocher ne serait-ce que le Play-In dans une Conférence Ouest littéralement sauvage. On peut juste noter que la bande à Fox aura le droit à 15 matchs à domicile sur 19 entre deux road-trips aux mois de décembre et janvier, une opportunité à saisir dans cette période que l’on vient de dire propice à la quête de victoires.

# Plus long road-trip : 7 matchs du 28 janvier au 8 février, heureusement que c’est contre Minnesota (deux fois), Houston (deux fois), New Orleans, Indiana et San Antonio.

# Plus longue session maison : 6 matchs du 19 décembre au 30 décembre, ça va faire du bien au mental.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 1, qui est étonné ?

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, là pour le coup c’est vraiment pas de bol.

# Matchs à horaires français pour les Kings :

5/11 à Orlando (22h)

3/12 aux Clippers (22h)

9/04 à Denver (21h30)

# Quelques affiches à retenir : euh… voilà voilà. Si, à la rigueur, il y a les matchs de Keegan Murray contre ses compères de Draft. Le 5 novembre et le 9 janvier face au Magic de Paolo Banchero. Le 20 janvier, 26 février et 28 février face au Thunder de Chet Holmgren. Le 11 janvier, 13 janvier, 6 février et 8 février contre Jabari Smith Jr. et les Rockets. À part ça, on peut en fait carrément citer le 30 novembre qui correspond au retour de Tyrese Haliburton à Sacramento, et le 3 février pour celui de Domantas Sabonis dans l’Indiana ! Pour le reste, on vous laisse faire vos propres choix, mais sachez juste que les Kings n’auront cette saison que trois matchs à heure française, et un seul en antenne nationale.