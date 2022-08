Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des San Antonio Spurs !

Si l’exercice 2021-22 des Spurs a abouti sur une qualification au play-in tournament malgré les petits moyens mis à disposition de Gregg Popovich, l’exercice qui arrive pourrait bien être plus compliqué. En mode full reconstruction et avec un effectif franchement faiblard, San Antonio devrait errer dans les bas-fonds de l’Ouest, dans l’attente d’un avenir meilleur. Objectif, faire jouer les jeunots (Keldon Johnson, Devin Vassell…) pour qu’ils progressent et terminer premier dans la course à Victor Wembanyama. En attendant, respirez un coup et soufflez fort, on vous emmène faire un tour du calendrier texan.

Bon, ça va, les deux premiers matchs sont plus ou moins abordables pour les Spurs, qui démarrent avec Charlotte puis Indiana. Fans de San Antonio, on vous souhaite fort de prendre au moins une victoire sur ces rencontres, parce que la suite n’est pas jojo, mais alors pas du tout. Jusqu’au 30 novembre, la sauce est totale. Allez, petit pêle-mêle du programme jusqu’à cette date : Minnesota trois fois, les Lakers trois fois aussi, Denver deux fois, les Clippers deux fois, Philadelphie, Milwaukee, Memphis et Golden State entre autres. On préfère s’arrêter là pour éviter que vous vous frappiez la tête bien fort dans le premier truc à portée de main, à moins que ce ne soit déjà fait. L’avantage, c’est que c’est parfait pour poser les bases d’une campagne en mode tanking. La suite devrait néanmoins être un plus réjouissante, même si chez les Spurs chaque victoire relèvera presque du miracle. Attention également à un mois de janvier haut en couleurs, qui sera idéal pour engranger des défaites.

# Plus long road-trip : 9 matchs entre le 6 et le 28 février. Le fameux Rodeo Road-Trip !

# Plus longue session maison : 6 matchs à la mi-mars.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 1 seul, qu’elle semble loin l’époque dorée.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, décidément la Ligue leur en veut.

# Matchs à horaires français pour les Spurs :

04/12 vs Phoenix (22h)

10/12 à Miami (23h)

17/12 vs Miami (23h)

19/03 vs Atlanta (21h)

08/04 vs Minnesota (22h)

09/04 à Dallas (21h30)

# Quelques affiches à retenir : c’est tout au bout dans la temporalité mais on s’en cogne royal tant l’émotion serait grande. Le 8 avril 2023 (contre Minnesota) pourrait bien être la date du dernier match de Gregg Popovich chez lui, à San Antonio dans le AT&T Center. Le lendemain, le 9 avril, la rencontre face à Dallas pourrait être le dernier match tout court de l’immense Pop en NBA. Foutue poussière dans l’œil… Allez, trêve de pleurnichage, pour l’instant ce grand monsieur est toujours à la tête des Spurs et y’a du taff. Il faudra notamment être attentif aux matchs contre les Hawks de Dejounte Murray, prévus le 11 février et le 19 mars (à San Antonio). Mention spéciale aussi pour le match du 17 décembre contre Miami, qui aura lieu à Mexico City, et celui du 13 janvier contre les Warriors à l’Alamodome, l’ancienne salle des Spurs qui pourrait établir un nouveau record d’affluence avec 65 000 personnes en tribunes. Enfin pour finir, on se propose pour répondre à la question qui vous taraude toutes et tous : Lonnie Walker IV retrouvera les Spurs le 20 novembre, les 25 et 26 novembre et le 25 janvier. De rien, et bonne saison.