Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Toronto Raptors !

À quelle place les Raptors vont-ils terminer cette saison 2022-23 ? La question n’est pas si simple, étant donné le très bel exercice réalisé par Toronto l’an passé qui a surpris pas mal de monde. Si personne ne peut prédire l’avenir, essayons du moins de l’anticiper un chouïa en apportant des premiers éléments de réponse à l’aide du calendrier des Dinos, qui nous donne tout de suite une information très claire : les hommes de Nick Nurse auront intérêt à vite se mettre dans le bain. Sur les onze premières rencontres des Canadiens, deux se feront contre Miami, deux autres contre Philadelphie, deux encore contre Chicago mais aussi face à Dallas, Cleveland, Brooklyn ou encore Atlanta. Dans le jargon, on appelle ça un « bon gros test bien vénère », idéal pour prendre le rythme mais risqué si les victoires tardent à arriver.

Une fois cette étape franchie, le programme s’adoucit légèrement avant de connaître deux phases bien distinctes : une deuxième moitié de décembre hardcore et un début 2023 pépouze jusqu’au mois de mars. Et s’il y a bien une chose dont les Raptors vont devoir se méfier, c’est la fin de saison tendue qui les attend avec sept matchs majoritairement à l’extérieur face à Miami, Philadelphie, Charlotte (deux fois), Boston (deux fois) et Milwaukee pour clôturer cette campagne. L’avantage, c’est qu’avec seulement 12 back-to-backs durant l’année, les Dinos devraient arriver dans un état correct en Playoffs, si tant est qu’ils s’y qualifient directement. On notera par ailleurs les trois gros road-trips qui attendent Toronto dans la deuxième partie de saison, et qui ne seront pas à prendre à la légère.

# Plus long road-trip : 7 matchs du 25 janvier au 5 février, petit virée à l’Ouest en alternant entre des adversaires de haut et bas de classement.

# Plus longue session maison : 6 matchs du 4 janvier au 14 janvier, mine de rien ça peut tout changer au moment de faire les comptes.



# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 4, limite c’est scandaleux.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, encore une fois un détail qui n’en est pas un.

# Matchs à horaires français pour les Raptors :

26/11 vs Dallas (23h)

08/01 vs Portland (21h30)

16/01 à New York (21h)

23/01 vs Boston (23h)

12/02 vs Detroit (21h)

25/02 à Detroit (18h)

04/03 à Washington (23h)

02/04 à Charlotte (19h)

09/04 vs Milwaukee (19h)

# Quelques affiches à retenir : plein de belles affiches en perspective pour les Canadiens. Commençons avec le commencement, et ce duel Scottie Barnes – Evan Mobley dès le premier match de la saison à Toronto face aux Cavs le 19 octobre. Duel que l’on retrouvera également le 28 novembre, le 23 décembre et le 26 février. Pas de Christmas Day pour les Raptors, mais un petit choc face aux Warriors le 27 janvier à l’occasion de la Rivals Week. Match qui sera d’ailleurs l’occasion pour Otto Porter Jr. de retrouver son ancienne franchise dans un remake des Finales 2019. En parlant des Finales, Kawhi Leonard fera son retour dans « The 6 » le 27 décembre, DeMar DeRozan reviendra lui les 6 novembre et 28 février prochains tandis que Kyle Lowry devra patienter jusqu’au 16 novembre (et/ou 28 mars). On ne peut pas s’empêcher non plus de citer la prochaine rencontre avec les Sixers le 26 octobre après les derniers Playoffs. Enfin, on vous laisse en vous rappelant que l’ultime match des Raptors de la saison sera à 19h heure française le 9 avril face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. On sait, c’est dense, mais mieux vaut trop que pas assez.