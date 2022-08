Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Utah Jazz !

Après six saisons consécutives en Playoffs sous l’ère Rudy Gobert, le Jazz semble s’être finalement résolu à entamer un projet de reconstruction massif qui le prive de toute prétention à l’orée de l’exercice 2022-23. En gros : Utah ne joue rien l’année prochaine. Et aussi déprimante puisse ainsi être la découverte du calendrier de la franchise pour la campagne qui arrive, il y a quand même des choses à dire, alors allons-y. Avant tout, il va falloir vous y faire car cela va devenir une habitude : le Jazz n’aura qu’un pauvre match en antenne nationale cette saison, à domicile face à New York. On dirait que Mister Silver a une destination préférentielle pour Donovan Mitchell. D’ailleurs, seulement quatre rencontres seront à heures françaises, là encore un total assez faible. Déjà que Salt Lake City n’était pas très médiatisée quand elle gagnait, on a peur que la ville finisse carrément par être oubliée dans les prochaines années.

Mais s’il y a bien une chose que les fans d’Utah doivent retenir à propos de ce calendrier, c’est que leur première moitié de saison est plus proche de l’enfer que du basketball. En effet, le Jazz devra affronter un sacré paquet de grosses pointures à savoir trois fois les Warriors, trois fois les Nuggets, trois fois les Clippers, trois fois les Pels, deux fois les Grizzlies, deux fois les Suns, deux fois les Lakers, deux fois les Wolves, les Mavericks etc… pour ne citer que l’Ouest. Mais surtout, SURTOUT, ce ne sont pas moins de dix back-to-backs qui attendent les hommes de Will Hardy ! Oui oui, dix en 41 rencontres. C’est juste énorme, et on a déjà mal aux jambes pour les pauvres garçons. Alors oui, le calendrier va peu à peu s’améliorer pour au final laisser une deuxième partie de saison plus tranquille à Utah, mais n’empêche que ça donne pas envie d’arriver à la reprise. Courage aux Mormons, vous allez en avoir besoin.

# Plus long road-trip : 6 matchs du 3 mars au 13 mars, et en vrai il est tranquillou billou celui-là.

# Plus longue session maison : 6 matchs du 28 novembre au 9 décembre, là par contre le programme rigole un peu moins…

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 1, face à New York, ce serait marrant qu’il n’y ait pas de transfert de Spida car on se taperait le match en antenne nationale le plus chiant de la saison.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, en même temps on s’en doutait un peu du coup là.

# Matchs à horaires français pour le Jazz :

16/01 à Minnesota (22h)

02/04 à Brooklyn (21h30)

08/04 vs Denver (21h30)

09/04 aux Lakers (21h30)

# Quelques affiches à retenir : circulez, il n’y a pas grand-chose à voir du côté de Utah cette saison. On attendra évidemment avec impatience le retour de Rudy Gobert à Salt Lake City les 9 décembre et 8 février prochains, tout comme un potentiel retour de Donovan Mitchell le 15 novembre en cas de transfert à New York. Sinon, autant vous dire que voir le Jazz se faire anéantir par les Nuggets dès la reprise le 19 octobre ou écartelé par l’enchaînement Warriors-Suns-Bulls-Clippers du 25 au 30 novembre ne nous enchante pas trop. On préfère plutôt attendre la date de la Draft 2023, où pour le coup Utah jouera sans doute un rôle bien plus important.