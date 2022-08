Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Washington Wizards !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2022-23 !! ⭐️ De retour dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2022 ! 😍 🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances FONCEZ ! DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️ ➡️ https://t.co/1BK8Aaky4D pic.twitter.com/0kfFbiqxvP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2022

Compliquée, la saison dernière pour Washington. Et pourtant, tout avait si bien commencé, avant que les Wizards ne redeviennent les Wizards. Bon relativisions tout de même, Bradley Beal n’était pas au mieux et n’a pu jouer que la moitié de la saison, ce qui est quand même handicapant pour les Sorciers. Désormais, l’arrière est de retour (avec une sacrée kichta) et le groupe prêt à rebondir la saison prochaine, avec minimum le Play-In Tournament en ligne de mire. Pour découvrir ce qui attend les hommes de Wes Unseld, penchons-nous sur ce calendrier 2022-23 tout neuf.

Accrochez bien vos ceintures et tenez-vous fermement à tout ce que vous pouvez, parce que la saison des Wizards est ce qu’on appelle des montagnes russes dans le jargon. Le schéma est globalement toujours le même, les Sorciers se tapent un gros morceau, puis un plus petit, puis un moyen, puis re-petit, puis encore un gros enfin bref, vous avez compris. Dans le cas contraire, laissez-nous vous illustrer tout ça. Les Wizards débutent à Indiana, enchaînent deux gros matchs contre les Bulls et les Cavs, avant que l’intensité ne retombe contre les Pistons. Néanmoins cela n’empêche pas la présence d’enchaînements hardcore. Une fois les premières semaines de la saison passées, Washington devra en effet se coltiner un sacré programme pour la fin de l’année civile : Lakers, Bulls, Clippers, Nets, Nuggets, Suns, Sixers, Bucks… toutes ces équipes affronteront la franchise de la capitale en décembre. Le calendrier sera plus clément par la suite, en espérant que les Wizards ne soient pas déjà largués à ce moment-là. La fin de l’exercice s’annonce également pas facile avec des oppositions contre Boston, Miami et Milwaukee (entre autres) lors de la dernière quinzaine.

# Plus long road-trip : 6 matchs (14-23 décembre), et c’est pas un cadeau.

# Plus longue session maison : 6 matchs encore (10-20 novembre), décidément.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : seulement 2, contre Indiana et Atlanta.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, soit 6 et 6 + 2 le pouvoir de la magie.

# Matchs à horaires français pour les Wizards :

30/10 à Boston (23h)

17/12 aux Clippers (22h)

16/01 vs Warriors (21h)

26/02 à Chicago (21h30)

04/03 vs Toronto (23h)

12/03 à Philadelphie (23h)

09/04 vs Houston (19h)

# Quelques affiches à retenir : un peu à l’image d’un Damian Lillard à Portland, on attend le comeback de Bradley Beal sur les parquets avec impatience, a priori ce sera pour le 19 octobre à Indiana. Bien évidemment, on souhaite tous avoir la chance de voir Kyle Kuzma poser un 36/8/6 et un buzzer sur les Lakers, ce sera le 4 et le 18 décembre. Pour le retour de John Wall en ville, il faudra patienter jusqu’au 10 décembre avec la venue des Clippers. On surveillera aussi la triple confrontation en quatre rencontres face à Miami entre le 18 et le 25 novembre, un vrai test pour les Sorciers. En parlant de test, on se posera forcément devant l’enchaînement 100% Est avec Milwaukee, Atlanta deux fois et Philadelphie du 6 au 12 mars, qui risque de faire mal.