Coupe du Monde 2023 – tous les enjeux de la journée !

Dernière journée ce samedi des matchs de classements. Au delà de la place finale de chaque nation c’est l’opportunité pour certaines d’entre elles d’aller chercher un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera notamment le cas du Japon de l’Égypte et du Soudan du Sud.

Le programme du jour :

9h30 : Finlande – Vénézuela

Angola – Soudan du Sud

Nouvelle Zélande – Égypte

Côte d'Ivoire – France

Japon – Cap Vert

Philippines – Chine

Jordanie – Mexique

Jordanie – Mexique 15h30 : Iran – Liban

Bon, on va pas se mentir c’est pas le programme le plus sexy que l’on ait eu à vous présenter. Mais parmi ces rencontres, certaines seront décisives pour l’accession directe aux Jeux Olympiques de Paris. Si tu as eu la chance d’avoir une place de basket pour les Jeux de Paris au rang 6540 pour la modique somme de 377€ afin d’assister à un match de la poule F, tu verras peut-être l’une de ces équipes.

Commençons par les pays de la zone Asie. Pour rappel, le continent a un ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques. Ce qui signifie que l’équipe asiatique la mieux classée de cette Coupe du Monde ira direct aux Jeux. Ça tombe bien car toutes les équipes asiatiques sont encore en lice, mais si le Japon l’emporte aujourd’hui face au Cap Vert, le suspens sera terminé et le nippons iront aux Jeux.

Côté continent africain, on part sur un mano-à-mano entre l’Égypte et le Soudan du Sud. On vous expose le schéma pour que vous compreniez qui se qualifiera et comment :

L’Égypte se qualifiera pour Paris si :

– L’Égypte bat la Nouvelle-Zélande et l’Angola bat le Soudan du Sud.

Le Soudan du Sud se qualifiera pour Paris si :

– Le Soudan du Sud bat l’Angola et la Nouvelle-Zélande bat l’Égypte.

Si le Soudan du Sud et l’Égypte gagnent tous les deux, le pays avec la meilleure différence de points se qualifiera. Actuellement, l’Égypte est à +3 et le Soudan du Sud à +2, le suspens est donc entier pour le dernier ticket africain.

Côté Europe et Amériques aucun match de cette journée ne comptera pour une place aux Jeux.

Voilà, vous savez tout… Bonne journée à tous, et vive le basketebale !