La France dispute à 11h45 sa deuxième rencontre de classement face à la Côte d’Ivoire, la dernière de la compétition. Même si la déception de l’élimination est toujours là, la large victoire face à l’Iran à laisser entrevoir quelques sourires côté Bleus. Oui, on se raccroche à ce que l’on peut, mais si on peut de nouveau en voir tout à l’heure avant que ce chapitre Coupe du Monde 2023 prenne fin, on prend.

Deuxième et dernier match de classement pour les Bleus à 11h45 face la Côte d’Ivoire. La rencontre se jouera à Manille avant que nos français reprennent l’avion très vite pour boucler cette compétition cauchemar.

La Côte d’Ivoire va jouer pleinement cette rencontre puisque les éléphants jouent leur qualification directe pour les Jeux Olympiques. Les Ivoriens sont à la lutte avec le Soudan du Sud pour ce ticket sans escale pour Paris 2024. Il faudra donc être – une dernière fois – concentrés pour la bande à Collet. L’entraîneur s’est exprimé en conférence de presse au sujet de son groupe qui a retrouvé un semblant de sourires ces derniers jours :

“Des sourires sont revenus jeudi. Puisqu’on est obligé de rester jusqu’à dimanche, autant jouer les matches le mieux possible. Il est mieux de s’amuser, même dans des circonstances qui sont douloureuses pour nous. J’ai félicité les joueurs pour ce qu’ils ont fait contre l’Iran.” – Vincent Collet

Bon c’est pas non plus la guimbarde énorme, on va pas se le cacher… mais il faut déjà se projeter et préparer les Jeux, nous aussi, pour effacer rapidement cette triste compétition. Côté effectif bleu, les 11 joueurs qui ont foulé le parquet avant-hier face à l’Iran seront de la partie à 11h45 contre les ivoiriens.

Rendez-vous à midi pour en finir avec cette Coupe du Monde 2023 qui aura été un long chemin de croix pour nos Bleus. Et la suite devrait ne pas être rose non plus…