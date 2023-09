Coupe du Monde 2023 – le Top 10 du Day 8 : Tremont Waters envoie un shoot depuis l’espace au buzzer

La deuxième rencontre du second tour de la Coupe du Monde 2023 était placé sous le signe des upsets. Les brésiliens ont tapé les canadiens et la Lettonie s’est offert l’Espagne (pour notre plus grand bonheur). Enormément de spectacle et de gros highlights, voici le Top 10 !

On commence par une petite sucrerie offerte par la team USA. Alley-hoop entre Tyrese Haliburton et Paolo Banchero. Le poulet est délicieux.

Une action que l’on a vu malheureusement beaucoup trop souvent… Au bout de la possession, Rudy Fernandez (Espagne) envoie une énorme bombe du parking face à la Lettonie. Devinez quoi ? Ça tombe dedans.

Magic Luka Doncic. Comme si envoyer un énorme stepback à 3 mètres de l’arc était plus facile pour lui qu’un lay-up. Mutant.

NOT IN MY HOUSE ! Shai Gilgeous-Alexander sait aussi défendre et le prouve avec cet énorme bloc sur le brésilien Bruno Caboclo.

Dennis Schröder est en feu. Handles à la Kyrie Irving et passe dans le dos pour Moritz Wagner, délicieux.

Les boomers ont perdu mais les boomers ont scotchés comme il fallait Gregor Hrovat. Merci Dante Exum.

Luka Doncic encore ! No look passe pour Mikel Tobey. On ne s’en lasse pas.

1.5 seconde à jouer à l’horloge. Pas de soucis appelez la toupie Bogdan Bogdanovic qu’il vous envoie une fusée tout droit dans le panier au buzzer.

Il n’est pas que frère de Giannis, il peut aussi (rarement mais il peut) se muer en un formidable défenseur. La preuve par l’image de ce gros block de Thanasis Antetokounmpo.

Fin du troisième quart-temps entre Porto Rico et la République Dominicaine. Alors déjà totalement en feu, Tremont Waters s’élève et envoie une ogive depuis le logo. Steph Curry Style !