On y est. Nous voila plongés dans l’un de nos pires cauchemars. Une journée de matchs de classement, entre les perfs finlandaises, les perfs mexicaines et les perfs de l’infirmière. Au milieu de tout ça ? La France, qui on l’espère prouvera cet après-midi face à l’Iran (15h30) qu’elle n’a rien à faire dans ce tiroir du basket mondial.

On n’a absolument rien contre les Iraniens, on vous arrête tout de suite. Pas plus que contre les Égyptiens, les Chinois ou les Vénézuéliens. C’est juste qu’on a l’impression… de ne pas être à notre place, même si les trois matchs de groupe contre le Canada, la Lettonie et le Liban tendraient à prouver le contraire.

Après trois médailles consécutives en 2019, 2021 et 2022, c’est un sacré coup d’arrêt pour le basket tricolore, à un an des Jeux de Paris 2024 faut-il le rappeler. Il faudra rebondir, très vite, et clairement les deux matchs de classement face à l’Iran cet après-midi et contre la Côte d’Ivoire samedi matin ne font pas partie du processus de redécollage.

Non, ici on est plutôt sur un atterrissage, le moins brutal possible, car il semble y avoir eu du grabuge durant le vol. Dans la cabine, et dans les allées. Élie Okobo qui ne veut pas jouer est peut-être bien la partie visible de l’iceberg mais on se gardera bien ici de mener une enquête de bon matin, bref on attend avec impatience non pas ce match mais bien que ces deux matchs se finissent, pour passer à autre chose, passer un grand coup de balai peut-être mais, surtout, penser à demain, même si comme disait l’autre… demain c’est loin.

Rendez-vous 15h30 pour un merveilleux choc entre Rudy Gobert et Hamed Haddadi et pour découvrir ou redécouvrir la papatte de Mohammad Amini. Désolé, on est au max.