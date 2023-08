Visé par une enquête de la NBA, l’arbitre Eric Lewis prend sa retraite

Alors que son nom avait été mentionné ces derniers mois dans une affaire de faux compte Twitter, l’arbitre Eric Lewis a décidé de prendre sa retraite. En conséquence, la NBA a suspendu son enquête concernant les propos qu’aurait tenu le désormais ex-arbitre sur les réseaux sociaux.

En mai dernier, on avait écrit sur le début d’une enquête de la NBA à l’encontre d’Eric Lewis. Ce nom, qui ne parlera pas forcément à tous, est celui d’un arbitre assez expérimenté de NBA. Une enquête ok, mais pourquoi ? Selon certaines infos remontées de la part de Twittos, l’arbitre en question aurait créé des comptes Twitter anonymes pour… défendre ses décisions arbitrales sur les parquets. En clair, répondre aux haters et se donner lui-même du soutien. Sauf que la NBA interdit ce genre de comportement de la part de ses hommes en gris et elle a donc lancé une enquête pour connaître le vrai du faux avant de potentiellement sanctionner celui qui officie sur les parquets US depuis maintenant 19 ans ! Une enquête qui l’a notamment privé d’un sifflet lors des dernières finales NBA.

Cette enquête donc, on n’en verra jamais la fin ou du moins on l’a déjà vu. En effet, Eric Lewis a pris les devants en annonçant sa retraite à seulement 52 ans. Hasard ou coïncidence, la NBA a clôt immédiatement ses investigations.

Dur de savoir si cette décision a été prise en concertation avec la Ligue ou non. Peut-être qu’Eric Lewis n’avait pas spécialement envie de voir des mecs de la NBA habillés en Men in Black fouiller ses poubelles ou du moins ses mots de passe. On plaisante bien sûr mais cette décision arrange finalement un peu tout le monde, l’un s’évitant des sanctions (en cas de culpabilité avérée, ce qui restait à prouver) alors que la Ligue, quant à elle, va pouvoir refermer ce dossier pour se consacrer à d’autres sujets plus importants.

Eric Lewis met donc fin à une carrière de 19 années, où il aura officié dans 1098 matchs de saison régulière mais aussi 82 rencontres de Playoffs dont 6 Finales NBA.

