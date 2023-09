Le Japon se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Grâce à une courte victoire face au Cap-Vert (80-71), les Japonais terminent première nation asiatique de cette Coupe du Monde 2023 et accèdent directement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une belle réussite pour le Japon qui était tombé dans une poule très compliquée en début de Mondial.

Le Japon devait s’imposer face au Cap Vert pour valider son ticket pour Paris 2024 et c’est chose faite ! Une victoire 80-71 avec une ÉNORME frayeur dans le dernier quart-temps quand les nippons ont vu les capverdiens revenir à 4 points après un énorme run de 15-0. Le public en fusion d’Okinawa a bien dû stresser.

Cabo Verde go on a 13-0 run to open the 4th quarter! 🦈 #FIBAWC x #WinForCaboVerde 🇨🇻 pic.twitter.com/dLbik49HXV

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 2, 2023

Hormis ce petit coup de chaud en fin de match le Japon a tranquillement géré cette partie devant son public, en s’appuyant encore une fois sur son intérieur Josh Hawkinson, injouable depuis le début du tournoi et auteur aujourd’hui de 29 points et 7 rebonds.

La phase de poule avait été trop compliquée pour les Nippons avec l’Allemagne, la Finlande et l’Australie au menu. La victoire face à la Finlande a semble-t-il agi comme un éléctrochoc et les locaux sont donc finalement allés chercher ce précieux sésame en matant le Vénézuela et le Cap-Vert. C’est la deuxième équipe de la journée à valider son billet pour Paris après que le Soudan du Sud ait crée la sensation en début de journée.

Messieurs, à dans un an !