C’est un peu mieux que dix-huitième, c’est beaucoup moins bien que deuxième mais c’est quand même bien mieux que trente-et-unième. L’Équipe de France termine donc officiellement cette Coupe du Monde 2023 à la 17è place, son pire résultat depuis l’invention des lacets, à peu près.

19è aux JO de 1936

13è à l’Euro 63, 11è à l’Euro 67 et à l’Euro 77, 10è à l’Euro 97, 12è à l’Euro 2017

13è à la Coupe du Monde 86, 13è à la Coupe du Monde 2010

Voilà les pires résultats de l’histoire de l’Équipe de France masculine de basket-ball.

Ding-dong, le cru 2023 n’est donc pas un millésime ou plutôt si, puisqu’il rentre dans l’histoire comme la pire compétition internationale des Bleus depuis 87 ans.

17è, un classement qui, si l’on parlait de Ligue 1, serait donc celui du FC Sochaux, oui cet article est écrit par un mec de 40 ans largué en foot. Bref, 17è. 17è ? Pas un classement ça, un arrondissement. Un siècle. Un âge de dépucelage. Mais pas un classement, merde.

Les meilleurs des moins bons, de très loin les moins bons des meilleurs, et sur cette Coupe du Monde des institutions du basket mondial comme le Brésil, la République Dominicaine, Porto Rico, le Monténégro ou la Géorgie sont donc de meilleures équipes que la France. Soit, on est à notre place, mais ça fait tout de même très mal aux yeux pour une équipe qui avait raflé des médailles à chacune de ces trois dernières grandes compétitions (bronze à la CDM 2019, argent aux JO 2021 et à l’Euro 2022).

La France termine donc cette Coupe du Monde 2023 à la 17è place. Une phrase qui se suffit à elle-même, mais que l’on devra garder en tête. Pour ne jamais oublier jusqu’où on peut tomber quand on a mal attaché le baudrier.